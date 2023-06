Up & Down GP Spagna 2023

Il weekend del GP Spagna non ha dato le risposte attese dal popolo della Ferrari e inevitabilmente sul dramma maranelliano si sofferma spesso questa puntata. In mezzo a tanta mestizia abbiamo però catturato alcuni interessanti retroscena che renderanno l'inizio di settimana più gradevole. Completiamo gli aggiornamenti sul cellulare di Vasseur e partiamo dunque alla scoperta del meglio, ma soprattutto del peggio, del fine settimana di Barcellona.

Apriamo la puntata denunziando un comportamento che oramai sta prendendo piede nel corso delle conferenze stampa. L'avevamo già fatto notare dopo la puntata sul GP Monaco, ma a Barcellona è accaduto di nuovo: mentre un pilota Ferrari è intento a raccontare con immenso scoramento com'è dura affrontare un weekend al volante della SF-23, i colleghi accanto si fanno bellamente i cacchi loro, ridendo sguaiatamente noncuranti del suo dramma. Questa volta è successo a Carlos Sainz, costretto a parlare del suo supplizio totalmente ignorato da Max Verstappen e Lando Norris, intenti a discutere di videogame. Una solitudine così palese da venire sottolineata anche da un commento arrivato dalla platea di giornalisti. NESSUNO CHE TI CHIEDE COME STAINZ

F1 2023, GP Spagna: la solitudine di Carlitos

TOP

Max Verstappen: prosegue senza intoppi la tranquilla cavalcata di MV Megusta verso il terzo titolo iridato. La gara è trascorsa così serena per lui che gli unici brividi sono venuti dalla bandiera bianca e nera espostagli per il mancato rispetto dei limiti della pista. Un'infrazione piuttosto sorprendente a Barcellona, tanto che solo l'olandese ha avuto questo tipo di problema. Il motivo lo ha poi svelato un'immagine trasmessa sui maxischermi a fine gara (foto sotto): Verstappen per passare il tempo si è fatto installare sul volante un sistema di messaggistica istantanea che a volte lo distrae un po' troppo dalla guida. Simpatico il nome di quest'app, al momento disponibile solo per la RB19 numero 1. VERSTAPP

F1 2023, GP Spagna: il momento in cui viene svelata VerstApp

PILLOLE DI UP

Lewis Hamilton: a Montecarlo il Luigino si diceva entusiasta delle novità Mercedes e in molti lo hanno spernacchiato, ma la domenica di Barcellona ha confermato che la W14 ha cambiato passo da quando ha deciso di ignorare il body shaming e di mettere su pance laterali. Luigino torna quasi ai vecchi tempi, riuscendo quantomeno a conquistare senza troppa fatica il secondo posto. In serata decide di gettare benzina sul fuoco del gossip festeggiando il risultato con Shakira, al quale peraltro lo lega la comune avversione verso il cognome di un ex pilota dalle uscite razziste e di un ex marito fedifrago. ANTI PIQUE(T) SOCIAL CLUB

F1 2023, GP Spagna: anti Pique(t) social club

Zhou Guanyu: spettacolare prestazione del cinese che spinge l'Alfa Romeo fino al nono posto. In gara è stato così bravo che Bottas per un attimo è tornato ai tempi della Mercedes, sacrificandosi per rallentare gli avversari diretti del compagno di squadra in un dolorosissimo déjà-vu. Il risultato è arricchito dal derby asiatico vinto, anche con astuzia, contro il povero Tsunoda che si è beccato una penalità che lo ha fatto scivolare addirittura fuori dalla zona punti. Pare che dietro la crescita di Guanyu ci sia un periodo di profonda riflessione mistica, tanto che nel box gira sempre con un asciugamano a mo' di velo in testa e ha preso a farsi chiamare in maniera un po' ambigua. SUOR GUANYU

F1 2023, GP Spagna: Suor Guanyu

Lance Stroll: reduce da una serie di weekend in cui il suo rendimento era stato simile a quello del PD nelle ultime tornate elettorali, il canadese rinasce improvvisamente in Spagna dove fa addirittura meglio del compagno di squadra. In gara Alonso avrebbe poi anche riportato i rapporti di forza alla normalità, ma una volta giunto alle spalle del figlio del capo si è ricordato chi è che sgancia la grana, assicurando di non volerlo attaccare ma solo scortare e citando un noto tormentone musicale di qualche anno fa. STO LONTANO DALLO STRESS, SPINGO UN PO' E POI MI ACCODO A LANCE

F1 2023, GP Spagna: Lance scortato dallo Sciamano

VEDI ANCHE

FLOP

Ferrari: la schifezza di rendimento dei nuovi aggiornamenti portati in Spagna è tale che viene pure difficile infierire sulla croce (per i suoi tifosi) Rossa. Il momento della scuderia di Maranello è perfettamente racchiuso in uno scatto proveniente dalla conferenza stampa dei team principal: mentre Fred Vasseur raccontava tutto tronfio delle grosse aspettative riposte sulle novità montate sulla SF-23, al suo fianco Andrea Stella cercava in tutti i modi di trattenersi dal ridere. Ancora più eloquente però Franz Tost, letteralmente addormentatosi durante il volo pindarico del boss della Ferrari. VASSEUGN D'OR

F1 2023, GP Spagna: Vasseugn d'or caro Franz

PILLOLE DI DOWN

Nyck De Vries: continua la stagione deludente dell'olandese secondario, schiaffeggiato ancora una volta prepotentemente da Tsunoda nel confronto diretto e protagonista di testacoda a ripetizione in qualifica. Una serie di piroette tragicomica su cui ha infierito anche Bottas, facendogli notare durante l'incontro col pubblico nella Fan Zone che per presentarlo stavano passando sul maxischermo tutti i suoi errori. VA' TTERI GIRATO ANCHE LI'

F1 2023, GP Spagna: ''Va'tteri girato anche lì!''

Logan Sargeant: contro le barriere nelle libere, ultimo in qualifica e ultimo in gara. Il weekend dell'americano è stato un altro passo sulle gloriose tracce di Latifi, ma le brutte notizie per lui non sono arrivate solo dalla pista. L'americano è apparso parecchio turbato anche dopo una sosta a un bancomat vicino al circuito, quando gli è arrivata forse la notizia peggiore del weekend: sul suo conto personale gli sono rimasti tanti dollari quanti sono i suoi punti in classifica. ESTRATTO CORTO

TRE UOMINI IN GAMBA

Episodio curioso avvenuto nel paddock di Barcellona nella mattina di sabato. Jackie Stewart si è recato sotto l'hospitality della F1 chiamando a gran voce Stefano Domenicali. Il mitico ex pilota scozzese voleva passargli al telefono John Elkann, ma l'attuale CEO del Circus affacciandosi sorpreso per quanto stava accadendo gli ha risposto che sarebbe sceso solo una volta finita la peperonata. Una scena che, anche per via dei nomi dei protagonisti, ha ricordato quella di un celebre trio comico italiano. DOMENICALDO, GIOVANNI E GIACOMO

F1 2023, GP Spagna: DomenicAldo che si affaccia

LO SAPEVATE?

Il pazzo weekend di George Russell, vissuto pericolosamente tra tentate ''rosbergate'' ai danni di Hamilton e falsi annunci di pioggia, aveva uno scopo promozionale. In autunno, infatti, uscirà nei cinema un film che narra la storia di un team principal che affida una delle sue vetture a un pilota afflitto da sudorazione eccessiva della faccia e per questo spesso alle prese con problemi di visibilità all'interno del casco. Il titolo ricorda vagamente un capolavoro degli anni '80 con protagonisti Dustin Hoffman e Tom Cruise. SUDERAIN MAN - L'UOMO DEL SUDORE

F1 2023, GP Spagna: SudeRain Man tra mille gocce di sudore

Vuoi vedere in anteprima i meme senza aspettare la puntata post GP? Cerchi materiale inedito di U&D? Vuoi interagire con noi anche lontano dai weekend di gara? Non perdere tempo e metti “Mi piace” alla pagina Facebook di U&D! La trovi cliccando qui -> U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1. E se ancora non ti basta, ora puoi seguire U&D anche su Instagram, cliccando qui -> TopFlopF1

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/06/2023