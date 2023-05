Up & Down GP Miami 2023

Un esercito di attori, cantanti, miliardari, influencer e umanità varia ha preso d'assalto il circuito ricavato attorno all'Hard Rock Stadium per la passerella mondana offerta dalla F1. Nascosti nel paddock spostato all'interno dello stadio c'erano però anche i piloti e c'è chi giura che si sia persino disputato un gran premio, sebbene non dei più memorabili. Schivando paparazzi, telecamere e selfie selvaggi abbiamo indagato fino a trovare qualcosa di inerente il motorsport, per una puntata però inevitabilmente quasi interamente monopolizzata da personaggi che solitamente non vediamo in pista. E allora posiamo il pallone da football americano e andiamo alla scoperta del meglio, ma soprattutto mai come stavolta del peggio, del fine settimana del GP Miami.

Apriamo la puntata con uno dei grandi protagonisti del carnevalone messo su attorno all'Hard Rock Stadium, ossia Will.I.Am. Il leader dei Black Eyed Peas ha approfittato della visibilità concessa dall'evento per lanciare sia la sua nuova canzone ispirata al mondo della F1 sia il dispositivo di sicurezza per i piloti da lui stesso inventato. Si tratta di una protezione per gli occhi da indossare al posto della tradizionale visiera del casco che può essere utilizzata anche come oggetto fashion, tanto che lo stesso cantante la sfoggiava mentre dirigeva l'orchestra. La maggior criticità riscontrata è la scarsa visibilità che si ha quando la si indossa, tanto che il buon Will inizialmente si era girato dando le spalle ai musicisti prima di essere posizionato nella giusta direzione da un collaboratore. Da questa caratteristica deriva anche il nome del dispositivo, sul cui successo pochi sembrano - giustamente - scommettere. ACCEC-HALO

F1 2023, GP Miami: Will.I.Am indossa ACCEC-HALO

TOP

Max Verstappen: dopo le delusioni di Baku e la beffa di sabato, MV Megusta domenica è arrivato al circuito con la voglia di sbranare qualsiasi cosa gli si parasse davanti. Il modo in cui ha condotto la gara, la sequenza di sorpassi sugli impotenti avversari e l'annichilimento persino del compagno di squadra Perez hanno scioccato Juan Pablo Montoya, che ha assistito alla rimonta dell'olandese con aria stupefatta, mani nei capelli e lasciandosi andare a un'imprecazione censurabile. PORCATOYA!

F1 2023, GP Miami: l'esterrefatto JPM

PILLOLE DI UP

Fernando Alonso: avanti di sto passo lo Sciamano d'Oviedo dovrà cambiare il suo numero da 14 a 15, visto che per il quinto weekend su cinque ha raccolto proprio 15 punti, fornendo a milioni di alunni uno spunto per ripassare le tabelline. Oltre al consueto bottino, questa settimana è proseguita anche la sua particolare attenzione per il figlio del capo, sfociata nei complimenti per il sorpasso realizzato da Stroll e che lui si è goduto dai maxischermi mentre navigava sereno verso il terzo posto finale. Un Alonso osservatore dunque, che ha continuato in questa attività anche dopo la bandiera a scacchi, quando si è messo in posizione da anziano davanti a un cantiere commentando con Verstappen i sorpassi che venivamo ritrasmessi sui monitor con frasi che variavano dal ''io avrei fatto così'' al ''ai miei tempi questa manovra era proibita''. PENSIONANDO ALONSO

F1 2023, GP Miami: pensioNando commenta i sorpassi

FLOP

Charles Leclerc: che weekend di melma per il Sciarl, il quale ha ribadito in ben due occasioni la sua sinistra attrazione per i muretti, andando a sbaciucchiarli sia nelle libere sia in qualifica. Non che poi la gara sia andata tanto meglio, anzi, lo abbiamo visto faticare in mezzo al gruppo in maniera irriconoscibile. A distrarlo, ancora una volta, il pensiero dell'amato muro di curva 7: con lo sguardo perso nel vuoto, Leclerc ripensava ai suoi incontri ravvicinati, sfogliandoli come petali di margherite. MIAMI, NON MIAMI

F1 2023, GP Miami: Sciarl mentre pensa all'adorato muro di curva 7

SCAMBI DI PERSONA

Drammatica distrazione per il PR Gasly nel corso di una delle partitelle di football americano organizzato sul prato dell'Hard Rock Stadium. Il francese ha scambiato un giocatore dei Miami Dolphins, munito di baffo e rigoglioso mullet, per Valtteri Bottas sfidandolo con un ''Uè pornodivo anni '80, scommettiamo che non mi placchi?''. Manco il tempo di finire la frase e il francese si è trovato addosso circa 400 kg di carne umana, con il Bottas sbagliato e due compagni di squadra che gli sono saltati addosso arrivando da tutte le direzioni, in una dolorosissima rivisitazione di un noto sistema audio. DOLPHINS SURROUND

F1 2023, GP Miami: PR e il Waltterio sbagliato

VEDI ANCHE

NOT SO FAST, NOT SO FURIOUS

Tra le centinaia di vip e pseudovip che hanno invaso Miami c'erano anche i protagonisti della saga di ''Fast & Furious'' arrivata ormai ad avere più episodi della serie su Don Matteo. Il volto più noto è senz'altro quello di Vin Diesel, che ha pascolato in lungo e in largo per il circuito portando a spasso i suoi bicipiti tirati su a pesi e ormoni. Quando l'attore si è fermato a fare la foto con i meccanici della Ferrari, il perfido Helmut Marko non ha perso occasione per sottolineare come le due Rosse fossero le monoposto ideali da accoppiargli, ironizzando sulle scarse prestazioni. VAN A DIESEL

F1 2023, GP Miami: van a diesel

LE WILLIAMS SBAGLIATE

Discreto concentrato di talento tennistico e di trofei del Grande Slam sulla griglia di partenza del GP Miami quando si sono incontranti Roger Federer e le sorelle Williams (foto sotto, sulla sinistra potete anche apprezzare un Khaby Lame in modalità ''photobomber''). L'atmosfera giuoiosa si è interrotta quando lo svizzero ha fatto una battuta sulle possenti schiene delle due sorelle, chiedendo come fosse portare a spasso Albon e Sargeant lungo i 300 km di un gippì. La cosa non è stata apprezzata dalle due fanciulle che lo hanno sollevato e infilato a testa in giù dentro a un bidone, da dove l'otto volte vincitore di Wimbledon è stato poi liberato da alcuni commissari di pista che si sono chiesti come diavolo fosse finito lì dentro. CHI HA INCASTRATO ROGER FEDERER?

F1 2023, GP Miami: Roger prima di essere incastrato

C'È UNA MACCHINA QUA È DA METTERE LA'

In mezzo a tanta vippanza sono state avvistate diverse vecchie conoscenze degli appassionati di F1. Oltre al già citato Montoya c'era ad esempio quel birbante di Eddie Irvine. L'ex ferrarista sabato è stato protagonista di una notte brava, rientrando ''dignitosamente brillo'' in hotel alle 5 del mattino e pensando tutto sommato di aver salvato la dignità. In realtà gli è successo quello che è capitato anche a Leonardo Di Caprio quando in ''The Wolf of Wall Street'' torna a casa con la Lamborghini, realizzando solo il giorno dopo di averla sfasciata tutta. Domenica sulla griglia di partenza si mormorava infatti di alcuni filmati delle telecamere di sicurezza che mostravano chiaramente chi aveva parcheggiato una vettura dentro la piscina dell'albergo. Quando Sky Sport Germania ha chiesto a Irvine se sapesse qualcosa lui ha fatto finta di nulla, ma Ralf Schumacher lì vicino non ha resistito chiedendo ''Ma insomma, si può sapere di chi era?''. La risposta del giornalista non ha lasciato spazio a fraintendimenti, mentre la reazione dei due ex piloti la vedete nella foto qui sotto. È DI IRVINE

F1 2023, GP Miami: le reazioni di Ralf ed Eddie

LO SAPEVATE?

Per combattere la disidratazione nei gran premi disputati in condizioni di caldo umido come quello di Miami, Carlos Sainz ha lanciato un innovativo drink. Si tratta di boccette che contengono del sudore ricavato strizzando il sottotuta dello spagnolo al termine di ogni sessione. Nonostante ne sia molto orgoglioso, c'è da dire che la sua stessa espressione mentre li assume tradisce il fatto che il sapore non sia esattamente una delizia, ma lo spagnolo è comunque soddisfatto del nome scelto per questa discutibile bevanda isotonica. SALINZ MINERALINZ

F1 2023, GP Miami: Carlos assume i Salinz Mineralinz

RITORNO ALLA REALTA'

Oh comunque tutta sta pacchianata di Miami, l'oceano, le palme, gli yacht, i vip e le belle fanciulle ora ce la possiamo lasciare alle spalle e tornare alla nostra vita di tutti i giorni, decisamente più paragonabile a quella dei piloti che non arrivano sul podio e devono pazientemente mettersi in coda per le operazioni di peso, mentre i primi tre classificati poco più in là vengono portati in trionfo. Dai che tra due settimane si va a Imola per un ben più classico weekend di F1!

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/05/2023