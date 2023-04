Up & Down GP Australia 2023

È stato un risveglio piuttosto scioccante quello che il GP Australia ha regalato agli appassionati italiani di F1. Tra un'interruzione e l'altra abbiamo scovato graditi ritorni, discutibili look, scambi di persona e molto altro. Posiamo la bandiera rossa e partiamo dunque alla scoperta del meglio, ma soprattutto del peggio, del weekend dell'Albert Park.

Apriamo la puntata con il ritorno nel paddock del padrone di casa a Melbourne, il Sofficino Australiano, insomma Daniel Ricciardo. Tra travestimenti e gag non sempre riuscitissime, il Riccy ha fatto le prove per una futura carriera da ingegnere di pista, simulando la gestione di alcune situazioni di base durante le prove libere. Avendo capito subito concetti base come ''non si fa rientrare ai box una vettura se appena davanti sta rientrando l'altra'' e ''non si fa uscire dietro il pilota che deve lanciarsi per primo nel giro da qualifica'' ha già ottenuto il punteggio minimo per inviare la propria candidatura al muretto Ferrari. Simpatico l'autografo con cui ha accompagnato il suo CV consegnato direttamente a Fred Vasseur. RICCIARDO STRATEGA GAGLIARDO

F1 2023, GP Australia: lo stratega gagliardo

TOP

Lewis Hamilton: le sue dichiarazioni sulla Red Bull auto più dominante della storia recente gli sono valse l'etichetta di vecchio artesclerotico da parte del sempre tenero nei suoi confronti Alonso. Bravo dunque il Luigino a rispondere con una gran bella gara, nella quale si è anche tolto la soddisfazione di sorpassare Verstappen facendolo arrabbiare e di godersi qualche giro al comando, prima di venire sverniciato dalla RB19 a DRS aperto, quasi a voler dimostrare che alla fine sull'argomento ha ragione lui. Hamilton festeggia così un ottimo secondo posto in un weekend in cui la nostalgia per l'ex fisioterapista tuttofare Angela Cullen si è fatta particolarmente sentire, tanto che a fine gara è andato ad abbracciare convinto una bionda del tutto ignara di cosa cacchio stesse facendo. Quando gli hanno fatto notare che non era l'adorata Cullen, Lewis ha risposta citando una canzone di Nada. SEMBRA ANGELA CADUTA DAL CIELO

F1 2023, GP Australia: Luigino e l'Angela sbagliata

!! ATTENZIONE !!

La direzione gara ci comunica che la puntata deve essere momentaneamente sospesa. Riprenderà poco più sotto, non appena Liberty Media ci dirà che è stata creata abbastanza suspense per alzare lo share.

F1 2023, GP Australia: puntata sospesa

PILLOLE DI UP

Max Verstappen: sorpreso dal successo popolare riscosso dal mullet di Bottas, decide di presentarsi a Melbourne con una vistosa parrucca bionda. Il risultato non è però lo stesso: spernacchiato dai colleghi, è vittima di cat calling da parte di qualche tifoso dai gusti quantomeno discutibili. Queste particolari attenzioni non sono però dispiaciute a MV Megusta, pizzicato ad atteggiarsi da diva di Hollywood. Poi ci sarebbe anche il lato sportivo, ma lì poco da segnalare: facile pole position e vittoria dopo aver lasciato qualche minuto di gloria alle Mercedes, restando poi alla larga dai problemi a parte una breve parentesi da giardinere sull'erba della penultima curva. Ad ogni modo, Max ha deciso di aprire un profilo OnlyFans per soddisfare le richieste dei fan del suo look parruccato. Ignoto al momento il pensiero a riguardo della Kelly Piquet, ma il nome d'arte promette poco di buono. VERS-TRANSSEN

F1 2023, GP Australia: Vers-transsen

Nico Hulkenberg: weekend pazzesco per il tedesco, costantemente in top10 fin dalle qualifiche e senza neppure troppo faticare. Nel caos finale la Haas prova pure il jolly di fargli finalmente guadagnare il benedetto primo podio in carriera presentando ricorso contro l'ordine d'arrivo, ma pure il settimo posto finale è un risultato notevole, festeggiato con un balletto ritmato eseguito con una ragazza dello staff del team americano. HULKANKAN

F1 2023, GP Australia: e via con l'Hul-kan-kan

FLOP

Charles Leclerc: dopo la coda polemica delle deludenti qualifiche, l'idea di percorrere 58 giri con la SF-23 sotto le direttive del muretto Ferrari esercitava su di lui lo stesso fascino di una braciola nei confronti del vegano Hamilton: zero e pure con rancore. Per questo, Sciarl decide di regalare un bel risveglio ai tifosi italiani buttandosi a tutta dentro le prime curve e finendo rapidamente insabbiato. A chi gli ha chiesto con sospetto perché sabato avesse prenotato il rientro con un volo in partenza appena 45 minuti dopo il semaforo vedere si è limitato a rispondere tramite uno sguardo emblematico. SCAP LECLERC

F1 2023, GP Australia: Scap Leclerc

!! ATTENZIONE !!

Siamo desolati, ma la direzione gara ci comunica nuovamente che la puntata deve essere momentaneamente sospesa. Riprenderà di nuovo tra poche righe, appena Liberty Media ci dirà che abbaimo generato abbastanza traffico di click. Per velocizzare la ripartenza, si prega di ricaricare più volte la pagina (così se arriviamo a 100k visualizzazioni chiedo un aumento al capo e vi offro da bere al bar ''Kimi versa la vodka?'')

F1 2023, GP Australia: puntata sospesa

PILLOLE DI DOWN

Valtteri Bottas: l'arrivo di giovedì con un mullet ancora più estremo e un look da muratore australiano con la passione per il surf, la birra e le malattie veneree ha mandato in visibilio il pubblico dell'Albert Park. Di fatto il weekend del Waltterio finisce lì: ormai appagato dal bagno di folla, il finlandese passa qualifiche e gara miseramente a fondo gruppo, lontanissimo dal compagno di squadra aspettando solo la domenica sera per stapparsi il tradizionale birrino. VERSACE N'ALTRO LITRO

I PREMI DI U&D

PREMIO ''PASTORONE APPROVA''

Pierre Gasly: con il suo ingaggio all'Alpine ci si era chiesti se le antiche ruggini con Ocon si potessero seppellire. Dopo tre gare abbiamo la risposta ed è no, al PR l'Esteban gli sta ancora profondamente sui maroni e piuttosto che vederlo sorpassare dopo che gli era rimasto abbondantemente dietro per tutta la gara ha preferito replicare le sommosse popolari in corso nella natìa Francia, combinando un bel macello. LIBERTE' EGALITE' NON PASSI TE

F1 2023, GP Australia: premio Pastorone Approva

PREMIO 'MAINAJOLYON'

Carlos Sainz: la prematura uscita di scena di Leclerc lo galvanizza nei panni di salvatore della patria maranelliana, tanto da rimediare in pochi giri al primo scherzo della direzione gara, con quella bandiera rossa per l'incidente di Albon esposta subito dopo il suo pit stop. Arrivato agevolmente ai piedi del podio, la prospettiva di soffiare il terzo posto al suo maestro Alonso lo ingolosisce troppo, fino al patatrac che gli costa la beffarda penalità e zero punti di bottino. Il suo ''Please, please, please, please'' pronunciato via radio quando gli è stata comunicata la sanzione verrà utilizzato da alcune associazioni benefiche nelle campagne di raccolta fondi. DONA AL 55-SF-23

F1 2023, GP Australia: Carlitos bloccato così dopo il fallimento dei suoi please

LO SAPEVATE?

Sul palco che permetteva al pubblico dell'Albert Park di interagire con i protagonisti del Circus a un certo punto sono saliti anche l'indimenticato campione del Motomondiale Mick Doohan e suo figlio Jack, terzo pilota dell'Alpine. Oltre a qualche risposta sul mondo delle corse, la coppia ha presentato anche alcuni sketch comici di basso livello (''-Sapete cos'ha fatto l'Alpine lo scorso anno con i suoi piloti? - Un Piastriccio!'') con cui sta iniziando ad esibirisi nei locali australiani, utilizzando un simpatico nome d'arte. I DUEHAN

F1 2023, GP Australia: i Duehan

!! ATTENZIONE !!

La puntata è fondamentalmente finita, ma la direzione gara ci comunica che ci tiene ad allungare ancora un po' il brodo con una nuova sospensione. Non c'è più nulla da leggere, ma voi nel dubbio fate il refresh della pagina un'altra dozzina di volte e controllate se in fondo c'è poi ancora qualcosa.

F1 2023, GP Australia: puntata sospesa

Beh sì, dai, per voi che avete avuto il coraggio di spingervi oltre qualcosa da vedere rimane, ossia lo sguardo schifato con cui Verstappen osserva i pantaloni di Hamilton durante la conferenza stampa post gippì. Curiosa la risposta che il Luigino ha dato alla domanda dell'olandese: ''Belli, di che marca sono così evito di comprarli?''. SONO LEWIS, NON LEVI'S

F1 2023, GP Australia: MV tra il perplesso e lo schifato

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/04/2023