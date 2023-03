Up & Down GP Arabia Saudita 2023

Red Bull ancora dominante nel GP Arabia Saudita, ma la grande faida in corso tra Perez e il clan Verstappen potrebbe regalare pepe a una stagione dall'esito che pare scontato. Meno scontato ciò che abbiamo scovato per i nostri Up & Down, tra ospiti vip, minacce, docce fredde, clamorosi possibili avvicendamenti e altrettanto clamorosi avvistamenti. E allora non restiamo impassibili come babbo Jos, ma partiamo alla scoperta del meglio e soprattutto del peggio del weekend di Gedda.

Apriamo la puntata con il ritorno a un gippì di una delle star di Hollywood più affezionate al Circus. Parliamo di Will Smith, che tra uno schiaffo e una confessione libertina della moglie ha trovato il tempo di andare a trovare l'amico Lewis Hamilton. Presentatosi con la divisa della locale ANAS, l'attore ha confessato a un sorpreso Luigino di aver cercato redenzione dal suo gesto alla cerimonia degli Oscar 2022 occupandosi di diritti dei lavoratori. CGIL, CISL E WILL

F1 2023, GP Arabia Saudita: CGIL, CISL e Will

TOP

Sergio Perez: quando vede i circuiti cittadini il Checo si esalta, diventando un pilota capace di tener testa anche a Verstappen. Galvanizzato dall'impresa, ma infastidito dal comportamento del compagno di squadra e del papà Jos, il messicano si è vendicato disseminando di gomme da masticare il percorso verso la sala stampa, con Verstappen e l'incolpevole Russell che ci hanno camminato sopra spiaccicandosele sulle suole. Eloquente l'immagine della conferenza stampa post gippì, con Perez che se la ride parlando della sua vittoria mentre gli altri due controllano l'appiccicoso impasto che si ritrovano sotto ai piedi. VI HO FATTO LE SCARPEREZ

F1 2023, GP Arabia Saudita: Checo e il disastro delle scarperez

PILLOLE DI UP

Fernando Alonso: altro weekend da assoluto protagonista per lo spagnolo, che riesce a rubare la scena anche alla dominante Red Bull. Nando ha guadagnato, poi perso e poi ritrovato il suo centesimo podio in carriera. Una volta scoperto cos'era successo e cosa stava mettendo a rischio il suo piazzamento, lo Sciamano di Oviedo è andato dai suoi meccanici rifilando a ognuno un paio di bonari schiaffi in de feis accompagnati da un ''MAI PIUUU''' di zequilana memoria per fargli capire di lasciar stare il retro della sua vettura la prossima volta. TOCCANDO ALONSO

F1 2023, GP Arabia Saudita: gli schiaffi di Nando

George Russell: nonostante una Mercedes ancora lontanissima dai fasti dei tempi d'oro, il Giorgino sfodera una prestazione d'alto livello, arrivando a conquistare - sebbene per poche ore - il podio. Finale di giornata un po' beffardo, con la notizia del dietrofront della direzione gara che è arrivata mentre era in corso il debriefing post gippì del team e comunicata con un indovinello a Russell: ''George, sai cos'è quella cosa che ti donano e poi qualcuno ti toglie?''. L'inglese ha abbozzato sorridendo: ''La verginità?'', ottenendo come risposta da Toto Wolff: ''No, il tuo podio''. ARABIA SVANITA

F1 2023, GP Arabia Saudita: Giorgino e l'indovinello

PS: il povero George è stato poi trollato pure dal social media manager della Mercedes che ha postato la foto qui sotto.

Don’t worry. Pics still good. 😂 pic.twitter.com/8el14owLzO — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 20, 2023

Esteban Ocon: dopo aver finito di scontare le centordici penalità accumulate in Bahrain poche ore prima del via delle prove libere GP Arabia Saudita, Estebanito si è riscattato con un weekend gagliardo dove ha centrato la Q3 in qualifica e poi l'ottavo posto in gara, ''primo degli altri''. Il francese ha festeggiato con una delle sue boutade, giocando sul nome del circuito arabo. A fine gara, infatti, si è messo a staccare delle foto e relativo quadro da un muro del paddock e a lanciarle verso i passanti. A chi chiedeva al suo addetto stampa, prestatosi controvoglia a questa schifezza, cosa stesse facendo, la risposta rendeva più chiaro il nesso. GEDDA CORNIC(H)E

F1 2023, GP Arabia Saudita: Esteban se la ride dopo aver geddado le cornici

VEDI ANCHE

FLOP

Ferrari: l'avvio di stagione 2023 continua a regalare delusioni. In Arabia Saudita sono arrivate la clamorosa retrocessione in griglia di partenza per il povero Sciarl dopo appena un weekend di gara e l'ennesimo crollo della domenica, con le Rosse relegate a inseguire non solo la Red Bull, ma anche Aston Martin e Mercedes. Pare che il problema sia nato con la confusione del passaggio di consegne tra Mattia Binotto e Frederic Vasseur. Qualcuno, forse un fedele dell'ex team principal, ha fatto circolare l'idea che quest'anno si sarebbero disputate esclusivamente qualifiche e gare sprint, spingendo dunque per lo sviluppo di una monoposto competitiva solo al sabato e nei primissimi giri di gara. Ormai l'ìdea di affrontare il gippì deprime Leclerc non appena terminano le qualifiche, tanto che alla domenica il monegasco ha inserito nella sua playlist da ascoltare prima del via un grande classico di Coez. VORREI FOSSE DOMENICA, NIENTE PISTA NE' GRAN PREMI

F1 2023, GP Arabia Saudita: Sciarl dopo le qualifiche realizza che lo attende il GP

PILLOLE DI DOWN

McLaren: altro team storico in netta difficoltà, la McLaren ha vissuto l'ennesimo weekend da incubo, concludendo nelle ultimissime posizioni nonostante l'illusione della Q3 raggiunta da Oscar Piastri sabato. A patire più di tutti sembra essere Lando Norris, il quale ha perso il consueto atteggiamento guascone, vivendo i fine settimana con lo stesso entusiasmo con cui Kimi Raikkonen si approcciava alle conferenze stampa. RATTRISTANDO NORRIS

F1 2023, GP Arabia Saudita: l'attuale gioia di vivere di Rattristando

I PREMI DI U&D

PREMIO 'BIEN'

Lance Stroll: dopo aver beccato 5 secondi di punizione per l'errato posizionamento sulla griglia di partenza, accomunandosi così nella cappellata al poco amato ex compagno Ocon, Alonso aveva bisogno di un aiuto per scontare la penalità senza perdere posizioni. Inevitabile dunque la bienizzazione nei confronti del compagno di squadra, invitato improvvisamente a fermare in fretta e furia la sua Aston Martin lungo il circuito. Safety Car in pista e compito perfettamente svolto dal povero Lance che un po' se lo sentiva sto destino, tanto da rispondere in modo eloquente a un fan che sulla griglia di partenza gli aveva augurato un piazzamento a podio, già sapendo di stare andando incontro a una sosta improvvisa. LANCE STOP

F1 2023, GP Arabia Saudita: la premonizione di Lance Stop

PAZZA IDEA

Stanti i malumori di Leclerc, il quale a Gedda non ha mancato di criticare via radio la scarsa prontezza nelle comunicazioni del suo ingegnere di pista Xavi Marcos, in casa Ferrari si sta valutando l'idea di affiancare a Sainz uno sportivo di grande successo, seppur un po' in là con gli anni, solitamente bravo a dare ordini invece che riceverne. Parliamo di Fabio Capello, ex calciatore tra le altre della Juventus e della Nazionale nonché ex allenatore di Milan e Real Madrid. Il friulano ha già effettuato la prova sedile e posato davanti alla monoposto del monegasco, ma al momento il clamoroso avvicendamento è stato posticipato. Simpatico il nome d'arte scelto dal misrer. FABIO CAPOLE POSITION

F1 2023, GP Arabia Saudita: Fabio Capole Position

MALLYA EXTRASMALL

E chiudiamo parlando ancora una volta di uno dei temi che più ci appassionano e che fanno discutere tutto il paddock. Sì, esatto, ci riferiamo alle incursioni dello sfuggente Vijay Mallya ai gran premi. Dopo l'apparizione in Bahrain di cui vi abbiamo parlato nella scorsa puntata, nel weekend di Gedda tutti si chiedevano se il dotato uomo d'affari indiano avrebbe presenziato in incognito anche questa volta. Quando ha visto passeggiare un emiro imbardato in una tunica che celava una sagoma simile a quella di Mallya, Nico Hulkenberg si è così fiondato a colpo sicuro per sollevargliela bruscamente, credendo di aver scoperto il suo ex boss ai tempi della Force India. E invece... clamorosa figuraccia del tedesco, rimasto sbalordito quando ha potuto constatare in prima persona la dotazione del malcapitato, deducendo così che il poveraccio non era chi pensava e poi mostrando ai fotografi con un certo disgusto cosa aveva appena visto. MICRO HULKENBERG

F1 2023, GP Arabia Saudita: Micro Hulk

La scena è stata così clamorosa che se n'è continuato a parlare per tutto il weekend, con i vertici del team Red Bull pizzicati a discutere dell'episodio anche poco prima della cerimonia del podio. Mentre Helmut Marko raccontava divertito a Chris Horner cosa era stato svelato da Hulkenberg, Adrian Newey stazionava con lo sguardo perso nel vuoto, smarrito nel constatare che da ora in poi penserà a tutt'altro quando sentirà nominare l'acronimo DRS. DICK REALLY SHORT

F1 2023, GP Arabia Saudita: Adriano e la constatazione di DRS

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/03/2023