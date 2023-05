Up & Down GP Monaco 2023

Tanti vip, tanti yacht ed opulenza diffusa come nelle migliori tradizioni per il GP Monaco 2023. In mezzo c'è stato poi come sempre anche un gippì, ravvivato dalla pioggia che sta diventando una simpatica tradizione nel Principato, giusto per regalare un po' di spettacolo anche in pista. Dentro a tutto questo c'ero anch'io come inviato per MotorBox.com, dunque la puntata odierna esce in formato leggermente ridotto, ma con materiale raccolto ancora più dall'interno del paddock. Appoggiamo il 143esimo flute di champagne degli ultimi giorni e andiamo a scoprire il meglio, ma soprattutto il peggio, del fine settimana di Montecarlo.

Apriamo la puntata con il distratto Lance Stroll, sempre più distante nelle prestazioni e in classifica generale dal compagno di squadra Alonso. Il canadese sotto la pioggia ha regalato una carambola al tornante che lo ha reso simile a una pallina del flipper, ponendo così fine a un weekend in cui non è mai apparso davvero concentrato. Il problema pare essere nato dall'avvistamento di una bionda con un'importante balconata che ha rapito occhi e pensieri del figlio di papà, immortalato più volte dai fotografi in gesti inequivocabili mentre raccontava ai colleghi quanto visto. Quando babbo Lawrence gli ha ordinato di non distrarsi, Lance ha provato a giustificarsi spiegando che in realtà stava discutendo dell'errore in qualifica di un suo collega. SERGIO PERE

F1 2023, GP Monaco: Lance che parla di Pere(z)

TOP

Max Verstappen: prosegue l'allegra scampagnata 2023 per il buon MV Megusta, giunto alla quarta vittoria stagionale e salito a +39 sullo sciagurato Perez. A proposito di altri piloti Red Bull, è dalla riserva Ricciardo che è arrivata l'unica amarezza del weekend monegasco. Il Sofficino Australiano si è infatti macchiato di body shaming mostrando la straordinaria somiglianza tra l'olandese e il personaggio Sid del cartone Disney ''L'Era Glaciale'', il tutto condito dalle tradizionali risate sguaiate (foto sotto). Ferito nell'animo, Verstappen ha chiesto ad Helmut Marko se era possibile impedire a Ricciardo di rientrare in F1 per i prossimi 25 anni. Il consigliere Red Bull ha risposto in modo ambiguo, da una parte accontentando la richiesta, dall'altra provocando un'altra clamorosa risata dell'australiano. SID PUO' FAREEEE!

PILLOLE DI UP

Fernando Alonso: mister Consistenza a Montecarlo ha interrotto la serie di gran premi consecutivi conclusi con 15 punti di bottino, alzando la posta con i 18 del secondo posto. Altro weekend di altissimo livello per lo Sciamano d'Oviedo, che sta coltivando i propri risultati con la stessa cura con cui oramai è dedito a bagnare i fiori dell'hospitality Aston Martin. INNAFFIANDO ALONSO

F1 2023, GP Monaco: innaffiando Alonso

Esteban Ocon: sorprendente il francese che ottiene il primo podio stagionale andando a fare compagnia a due dei piloti con cui ha più rischiato la vita nel corso della sua carriera. La sua gioia per il risultato nel GP Monaco è stata tale da trasformarlo in una celebre base meme dove il terzo classificato festeggia in maniera esagerata rispetto agli altri due premiati, tanto che a na certa Verstappen gli ha detto di darsi una calmata che per le 19 voleva essere fuori dal circuito. FESTEBAN OCON

F1 2023, GP Monaco: MV riporta all'ordine Festeban F1 2023, GP Monaco: il meme che ha ispirato Festeban

VEDI ANCHE

FLOP

Ferrari: Sainz a muro venerdì, Leclerc retrocesso sabato, unico top team a perdere posizioni in classifica domenica. Insomma, anche quest'anno Principato bagnato Principato sfortunato per il Cavallino Rampante, se di sfortuna vogliamo parlare dato che una notevole parte di colpa ha protagonisti ben definiti. Il 2023 è ormai una stagione che provoca imprecazioni in sequenza ogni weekend per i tifosi della Rossa. A Montecarlo era presente l'attore Orlando Bloom, il quale ha firmato il contratto per un film dove interpreterà lo strazio dei ferraristi degli ultimi anni e il cui titolo gioca tra il suo nome e una celebre canzone di Ligabue. ORLANDO CONTRO IL CIELO

F1 2023, GP Monaco: Orlando contro il cielo

I PREMI DI U&D

PREMIO 'MAINAJOLYON'

Charles Leclerc: prosegue l'incredibile astinenza da podi nella gara di casa per il povero Sciarl, questa volta tradito dal suo ingegnere Xavi Padros che sabato non lo ha avvisato di avere Norris ormai quasi dentro gli scarichi, condannandolo a una dolorosa retrocessione di tre posizioni per impeding. Nella conferenza stampa post qualifiche dedicata ai primi tre classificati, il monegasco sapeva che una volta uscito da lì lo attendeva un destino infausto. Per questo ha provato a commuovere i presenti con i racconti strazianti delle sue disavventure, ma è stato completamente ignorato da Verstappen e Alonso che hanno continuato a farsi i cacchi loro, mentre un giornalista dalla platea gli ha fatto presente che manco farsi fare la tuta con i colori della bandiera monegasca lo ha aiutato a rompere la maledizione. L'ABITO NON FA IL GP MONACO

F1 2023, GP Monaco: la solitudine di Sciarl

NON FACCIA GESTI

Momenti di imbarazzo a Montecarlo quando Nico Hulkenberg ha passato in rassegna le tr... ha salutato il pubblico con un inequivocabile gesto a braccio teso, forse per uniformarsi al clima politico di cui tanto si discute ultimamente nella vicina Italia. Nel dopogara, il tedesco ha rincarato la dose parlando della sportellata rifilata a Sargeant nel corso del primo giro costatagli una penalizzazione: ''Punizione ingiusta, neanche la Polonia nel '39 aveva opposto così poca resistenza''. NICO HULKENREICH

F1 2023, GP Monaco: il nostalgico Nico

LO SAPEVATE?

Tra gli ospiti vip presenti a Montecarlo c'era anche Noah Schnapp (foto sotto mentre l'ho incrociato nella pitlane con la sua amica dietro che mi ha riconosciuto dicendo ''Wow, you are the author of Up&Down, already known as Top&Flop!''), celebre in particolare per l'interpretazione di Will nella fortunata serie tv 'Stranger Things'. Data la notevole somiglianza con Leclerc, è stato chiesto all'attore se se la sentiva di salire sulla Ferrari per la gara, ma a sorpresa la sua risposta è stata negativa. Schnapp ha motivato il suo rifiuto dicendo che di ''stranger things'' ne ha già viste molte sul set, ma nessuna come le chiamate degli strateghi del team di Maranello. Fortissima la delusione di Sciarl - che sperava così di saltare l'ennesima domenica deludente - quando gli è stata riferita la sua risposta. HA DETTO NOAH

F1 2023, GP Monaco: Noah Schnapp

Vuoi vedere in anteprima i meme senza aspettare la puntata post GP? Cerchi materiale inedito di U&D? Vuoi interagire con noi anche lontano dai weekend di gara? Non perdere tempo e metti “Mi piace” alla pagina Facebook di U&D! La trovi cliccando qui -> U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1. E se ancora non ti basta, ora puoi seguire U&D anche su Instagram, cliccando qui -> TopFlopF1

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/05/2023