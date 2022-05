GP Spagna 2022: risultati prove libere

Tutti i risultati del sesto weekend della stagione 2022, in programma sul circuito di Miami

RITORNO E NOVITA' La F1 fa tappa al Circuit de Catalunia di Barcellona, già sede della prima sessione di test invernali. Per i team si tratta dell'occasione migliore per confrontare le prestazioni di inizio anno con quelle attuali, valutando la bontà dei tanti aggiornamenti apportati alle monoposto soprattutto in vista di questo weekend. Lo scorso anno vinse Lewis Hamilton, autore anche della pole position con il tempo di 1'16''741.

PL1 - Doppietta Ferrari nella prima sessione di prove libere del GP Spagna. Charles Leclerc precede di pochi centesimi Carlos Sainz, terzo Max Verstappen. Sessione con in pista molti volti inediti: Robert Kubica è undicesimo con l'Alfa Romeo, Nick De Vries diciottesimo con la Williams, chiude la classifica Juri Vips con la seconda Red Bull.

F1 GP SPAGNA 2022, RISULTATI PL1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:19.828 27 2 Carlos Sainz Ferrari 1:19.907 0.079 27 3 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:20.164 0.336 28 4 George Russell Mercedes 1:20.590 0.762 28 5 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:20.768 0.940 24 6 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.811 0.983 27 7 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:21.279 1.451 24 8 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:21.422 1.594 23 9 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:21.737 1.909 23 10 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:21.814 1.986 28 11 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:21.891 2.063 26 12 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:21.920 2.092 23 13 Robert Kubica Alfa Romeo-Ferrari 1:21.975 2.147 20 14 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:22.089 2.261 16 15 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:22.146 2.318 21 16 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:22.164 2.336 20 17 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:22.614 2.786 25 18 Nick De Vries Williams-Mercedes 1:22.920 3.092 28 19 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:23.011 3.183 27 20 Juri Vips Red Bull-Honda 1:24.138 4.310 23

