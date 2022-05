Temperatura della benzina: i sospetti di Binotto, la conferma della Red Bull

ATTIVITA' INSOLITA La domenica del GP Spagna si era aperta con un piccolo giallo: prima di andare a schierarsi sulla griglia di partenza, le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez sono rimaste a lungo all'interno del garage a motore acceso. Dato il gran caldo registrato domenica al Circuit de Catalunya, con punte di 37 gradi, si è subito ipotizzato che il motivo potesse essere legato alle temperature.

I SOSPETTI DI BINOTTO Quanto accaduto non è sfuggito al team principal della Ferrari, Mattia Binotto: ''Ovviamente non so cosa stesse succedendo lì, ma posso immaginare che avesse qualcosa a che fare con le temperature del carburante nel serbatoio, che possono essere al massimo dieci gradi al di sotto della temperatura ambiente''. Secondo Binotto, anche il semplice funzionamento dei motori con carburante troppo freddo rappresenta una violazione del regolamento: ''Penso che le regole dovrebbero essere seguite in ogni momento durante un weekend di gara. Non solo quando la macchina esce in pista, ma anche nei box''.

LA CONFERMA DI MARKO A confermare i sospetti del team principal della Ferrari è stato lo stesso Helmut Marko, consigliere della Red Bull: ''Avevamo trascurato che la temperatura era cambiata, ma ce ne siamo accorti in tempo e abbiamo lasciato girare il motore per scaldare la benzina''. Al momento, la FIA non è intervenuta sulla questione sollevata da Binotto.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/05/2022