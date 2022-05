Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Spagna

In questo weekend la F1 ritorna a correre sulla pista in cui, circa tre mesi fa, le monoposto della nuova generazione hanno debuttato ufficialmente per i primi test precampionato. La pista di Barcellona, insomma, non solo è da considerarsi ''casa'' per la Formula 1, ma è anche sede di un appuntamento cruciale per via dei tanti aggiornamenti che i team portano in circuito e che potrebbero riscrivere i rapporti di forza già visti nelle prime tappe della stagione. Il che si tramuta in un vero e proprio ginepraio ricco di insidie per i fantallenatori, che devono comporre una formazione per il Fantasy F1 nonostante le incognite derivanti da sessioni di prove libere quanto mai difficili da decifrare.

F1 GP Spagna 2022, Barcellona: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato si avvicina il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156). E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport con gli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Miami F1 2022

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/05/2022