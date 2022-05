La previsione di Schumacher: "Sarà un weekend disastroso per Vettel"

ANNO DIFFICILE Il 2022 di Sebastian Vettel è stato finora avaro di soddisfazioni, tra gare saltate per Covid, incidenti e un'Aston Martin in generale poco competitiva. Secondo Ralf Schumacher, difficilmente il weekend del GP Spagna potrà invertire il trend per il connazionale, reduce dal ritiro di Miami a seguito dell'incidente con il nipote Mick.

F1 GP Australia 2022, Melbourne: problemi al motore per Sebastian Vettel (Aston Martin Racing)

CROLLO ASTON MARTIN Intervistato da Express.de, Schumacher non ha nascosto la sua scarsa fiducia nei confronti dell'Aston Martin in vista della gara spagnola: ''Sarà un weekend disastroso per Vettel, ne sono sicuro. Tutte le debolezze dell'Aston Martin verranno smascherate a Barcellona. A meno che non faccia la danza della pioggia, ma non vedo molte occasioni per lui in condizioni di asciutto''. Peraltro, le previsioni del tempo indicano una tre giorni di sole che difficilmente potrà esaudire l'eventuale desiderio di acqua del quattro volte iridato.

CARRIERA AL TERMINE Allargando lo sguardo a un futuro un po' più lontano, Schumacher vede sempre più vicino il ritiro di Vettel dalla F1: ''Dubito che avrà la possibilità di trovare un'altra squadra. La F1 gira così velocemente che molti ragazzi la inseguono. Seb è ancora su un livello decente, ma non è il futuro. Se una squadra si riorienta, non lo farà con lui''. Lo stesso Vettel, sempre più concentrato su tematiche esterne alla F1 come ha ben testimoniato la sua ospitata al talk show britannico Question Time, non ha escluso la prospettiva di un'uscita di scena al termine di questa stagione.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/05/2022