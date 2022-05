Gli ascolti tv del GP Spagna 2022

FATTORI NEGATIVI Il ritorno agli orari europei della F1 è stato accompagnato da una domenica dalle temperature già estive e da una gara passata nel giro di pochi istanti da un quasi sicuro trionfo Ferrari a una profonda delusione. Tutti fattori che hanno inciso sugli ascolti tv del GP Spagna, trasmesso in diretta sia su Sky sia in chiaro su Tv8, che è rimasto lontano dai dati del GP Emilia Romagna che era stato trasmesso con le stesse modalità e alla stessa ora.

I DATI Partendo dai canali di Sky Sport, sono stati in tutto 1.356.000 gli spettatori medi collegati, per uno share del 10,4%. La contemporanea diretta su Tv8 ha raccolto 2.220.000 spettatori, per il 17,1% di share. Tornando alla gara di Imola dello scorso aprile, gli spettatori furono rispettivamente 1.872.526 e 3.225.000. Un calo notevole che si spiega sia con le differenti condizioni climatiche che hanno spinto molto persone a uscire di casa, sia con la grande delusione per il risultato Ferrari, compromesso definitivamente al giro 27 con il ritiro di Charles Leclerc, sebbene neppure la domenica del GP Emilia Romagna fu particolarmente felice per la Rossa, assente dal podio anche in quella occasione.

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 non si ferma e nel prossimo weekend torna di scena con il GP Monaco, uno degli appuntamenti tradizionalmente più seguiti della stagione, che verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport e in differita da Tv8. In un weekend ricco di motori, in programma c'è pure la 500 Miglia di Indianapolis, tornerà di scena anche la MotoGP con l'atteso GP Italia, ospitato dal circuito del Mugello.

