F1 GP Spagna 2022, Diretta LIVE Gara

LIVE BARCELLONA F1 Archiviata la scorpacciata mondana di Miami, il paddock della Formula 1 torna su uno dei circuiti più conosciuti da team e piloti. Già location in cui, circa tre mesi fa, hanno debuttato le monoposto della nuova generazione F1, il Circuit de Catalunya a pochi chilometri da Barcellona ospita il sesto round del Mondiale 2022. Un crocevia per il prosieguo della stagione perché, come al solito, è proprio nel GP Spagna che i team porteranno in pista degli importanti pacchetti di aggiornamenti per migliorare le prestazioni. La più attesa è ovviamente la Ferrari, che debutta con un corposo sviluppo della F1-75 per provare a tornare in testa come nelle prime gare della stagione. Una missione comunque complessa, visto che anche la Red Bull si presenterà al Montmeló in una veste aggiornata, per confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime due gare tra Imola e la Florida. E la Mercedes? Riuscirà a ricucire il gap decisamente consistente dai rivali? Tanti temi a cui il GP Spagna 2022 proverà a dare delle risposte. Un motivo in più per seguire minuto per minuto la cronaca live testuale di tutte le sessioni del fine settimana di Barcellona, anche con gli approfondimenti del nostro inviato in pista, Alberto Saiu.

