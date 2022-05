F1 GP Spagna 2022, PL1: Verstappen vola con le Hard, Ferrari davanti su Soft

Le prime prove libere del GP Spagna 2022, attesissime per via del debutto di tanti aggiornamenti tecnici sulla maggior parte delle monoposto F1, si conclude con due Ferrari davanti a tutti. Al comando c'è Charles Leclerc, che chiude sull'1:19.828 il miglior giro con gomme Soft C3, attestandosi su tempi simili a quelli già fatti vedere nel corso dei test invernali (ma con temperature ben diverse). Segue Carlos Sainz, staccato di 79 millesimi, ma attenzione a non sottovalutare le prestazioni di Max Verstappen...

MAX AL TOP CON LE HARD Il campione del mondo in carica, terzo a 3 decimi da Leclerc a parità di gomme Soft, ha infatti perso qualcosa nel terzo settore a causa del traffico. Molto veloce, invece, con le mescole più dure del lotto Pirelli, le Hard C1, con cui era riuscito a rifilare quasi un secondo a tutti i rivali. Curioso il lavoro svolto sull'altra Red Bull, per l'occasione affidata al giovane pilota del Junior Team (Perez tornerà al suo posto nelle PL2 di oggi pomeriggio), Juri Vips: il 21enne estone ha chiuso in ultima posizione dopo aver percorso ben 23 giri a velocità controllata e senza mai spingere.

GLI ALTRI Quarto posto per la Mercedes di George Russell, che chiude a 762 millesimi da Leclerc. Poi Fernando Alonso e Lewis Hamilton, seguiti da Lando Norris, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. Bene anche gli altri due ''riservisti'' in pista in queste prime libere: Robert Kubica, sull'Alfa Romeo di Guanyu Zhou, ha chiuso 13esimo (davanti a Bottas, 17esimo), mentre Nyck De Vries ha battuto la concorrenza Williams di Nicholas Latifi (rispettivamente 18esimo e 19esimo). La F1 torna in pista alle 17.00 per le prove libere 2 che vi raccontiamo live minuto per minuto a partire dalle 16.45. Qui, intanto, i giri percorsi e i tempi di questa prima sessione del GP Spagna 2022.

Prove libere 1 GP di Spagna 2022 terminate. Rivivile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

15.05 - Per il momento, ma solo per il momento, è tutto. Cari amici di MotorBox, ci ritroviamo alle 16.45 per la cronaca live minuto per minuto delle prove libere 2. Ciao e a più tardi!

15.02 - La classifica finale delle PL1:

15.00 - Bandiera a scacchi, finisce qui la prima sessione di prove libere del GP Spagna 2022.

14.58 - Ovviamente non ci sono grandi miglioramenti in questa fase della sessione. Tra due minuti la bandiera a scacchi.

14.55 - Cinque minuti alla fine di questa sessione e ben 20 piloti in pista per gli ultimi giri in assetto gara.

14.52 - Incomprensione tra Russell e Vips: l'inglese si è lamentato per la presenza del giovane di casa Red Bull in curva 13.

14.48 - Vips continua con il suo lavoro a bassa velocità in rettilineo: il 21enne estone è ancora ultimo, con 5.6 di ritardo dal leader Leclerc.

First #F1 Free Practice laps on the board for Juri โœ #SpanishGP ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ pic.twitter.com/sf720OzXXl — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 20, 2022

14.45 - Casa Red Bull: Juri Vips non ha dei problemima sta lavorando senza spingere sul dritto. Test a velocità costante e controllata per la seconda Red Bull, che adesso è tornata in pista con le Soft.

14.43 - Alonso si inserisce in quinta posizione con le Soft nuove. Proprio lo spagnolo è stato protagonista di un curioso siparietto con il box: entrato in pista con un nuovo treno di Medium, Fernando ha chiesto lumi al muretto e poi ha ricevuto l'ordine di tornare in pit-lane per un cambio gomme. Possibile che l'Alpine abbia sbagliato il treno di Pirelli per questo secondo run di giornata?

14.40 - Secondo giro lanciato per Max Verstappen, che però non si migliora e resta alle spalle dei due ferraristi. Quarta e quinta posizione per Russell e Hamilton, mentre Norris è il ''primo degli altri'' in sesta piazza. Problemi evidentemente per il ''povero'' Vips che, dopo aver percorso solo dodici giri con le Hard, adesso è fermo ai box ed è in ultima posizione.

14.37 - 1:19.828 per Charles Leclerc, che si mette al comando della sessione con 79 millesimi di vantaggio da Sainz. 1-2 Ferrari con le gomme Soft.

14.36 - Verstappen si mette in seconda posizione a 257 millesimi da Sainz, ma c'è da dire che l'olandese ha avuto parecchio traffico nel terzo settore. Si lancia adesso anche Charles Leclerc, mentre le due Mercedes si installano in terza e quarta posizione, con Hamilton a sua volta rallentato da Alonso in curva-13.

14.34 - In attesa dei tempi con le Soft di Verstappen e Leclerc, ecco il riepilogo della classifica di questa prima mezz'ora di PL1:

14.31 - L'impressione è che con queste gomme Soft ci sia un gran bel miglioramento rispetto ai giri iniziali segnati con le Hard. Secondo tempo per Lando Norris, che però paga 1.3 da Sainz. Poi Tsunoda e Verstappen, che torna in pista proprio adesso con le Soft nuove.

14.30 - Ancora meglio fa Carlos Sainz, che si va a prendere la miglior prestazione in 1:19.907, sempre con gomme Soft. Verstappen, scivola al secondo posto, con due secondi di distacco.

One of our two home heroes fires in a P1 lap ๐Ÿ”ฅ@Carlossainz55 dons the soft tyres and clocks a 1:19.907#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/3J9pLqkJvy — Formula 1 (@F1) May 20, 2022

14.28 - Bel balzo in avanti per Nyck De Vries, che monta le gomme Soft nuove e si mette in quarta posizione, a 1 secondino di gap da Verstappen.

Nyck rises to fourth despite a bit of traffic in the final sector ๐Ÿ‘Œ#WeAreWilliams #SpanishGP pic.twitter.com/DwyS5OHjMv — Williams Racing (@WilliamsRacing) May 20, 2022

14.25 - Prima di rientrare ai box, intanto, George Russell si è messo in terza posizione, con un decimo esatto di gap da Leclerc e quasi un secondo da Verstappen.

14.22 - Momento di relativa calma in pista, con i soli Kubica, Bottas, Schumacher, Vettel e Magnussen al lavoro. Gli ultimi due citati, dopo i primi giri di installazione, non hanno ancora un tempo cronometrato.

14.20 - Verstappen continua a pestare fortissimo sul pedale dell'acceleratore: 1:21.876 per il vincitore delle ultime due gare stagionali.

14.18 - Yuki Tsunoda si lamenta via radio per ''qualcosa di rotto tra la mia schiena e il sedile''. Il giapponese è tornato ai box chiedendo ai meccanici di controllare cosa stia accadendo sulla sua AlphaTauri AT03.

14.17 - Verstappen era rientrato per qualche istante ai box, lamentando un problema allo specchietto di sinistra che continuava ad abbassarsi. Adesso, però, il campione del mondo torna a segnare un giro veloce sempre con lo stesso treno di gomme Hard usato in precedenza: 1:22.143 per l'olandese.

14.15 - La regia ci spiega come mai Charles Leclerc non è riuscito a migliorare granché nel suo giro precedente: il leader del Mondiale ha dovuto controllare un sovrasterzo della sua F1-75 nel tratto molto lento del terzo settore.

14.14 - Record nel primo settore per Leclerc, che poi però non migliora nella restante parte del giro. Il monegasco è ancora secondo, ma accorcia a 352 millesimi il divario da Verstappen.

14.12 - Russell per il momento è in nona posizione, con Hamilton subito alle sue spalle. I due, al momento, pagano un gap di 1.5 e 1.7 dal leader Verstappen.

Let's go! First track action of the weekend, coming right up! ๐Ÿ’ช #SpanishGP pic.twitter.com/mywlij6Qdp — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 20, 2022

14.11 - Max ritocca un po' il limite giornaliero: 1:22.394 per l'olandese della Red Bull, che prende 4 decimi di vantaggio su Leclerc.

14.08 - C'è ovviamente il solito ping-pong al vertice: 1:22.693 adesso per Verstappen, che si riprende la leadership. Poi Leclerc, Ricciardo, Sainz e Alonso. In pista anche le due Mercedes di Hamilton e Russell.

14.07 - Leclerc adesso batte il grande rivale: 1:22.820 per il monegasco della Ferrari. Grande traffico in pista, con ben 15 piloti fuori dai box.

14.04 - Sainz si mette al comando ma poi viene subito battuto da altri cinque piloti, finendo in sesta piazza. Davanti a tutti si mette Max Verstappen in 1:23.163 con gomme Hard. Seconda posizione per Leclerc che, a parità di gomme, paga 3 decimi.

14.01 - Giro d'onore anche per Carlos Sainz, che saluta il pubblico in festa. Lo spagnolo si sta già lanciando per un giro cronometrato.

14.00 - Semaforo verde e si parte con le prove libere 1 del GP Spagna 2022. Subito in pista Sebastian Vettel con un'Aston Martin profondamente modificata rispetto alla versione precedente e molto simile nelle forme alla Red Bull di Verstappen.

13.57 - Ricordiamo anche la scelta gomme da parte di Pirelli che, in questo fine settimana, porta in pista le tre mescole più dure del lotto: si rivede dunque la Hard C1, con la Medium (gialla) C2 e la rossa Soft C3. Scelte all'opposto rispetto al prossimo weekend, quello di Monte Carlo, dove la C3 sarà invece Hard e ritroveremo in pista la più morbida C5.

13.55 - Cinque minuti al via della sessione. Abbiamo un gran sole a Barcellona, con 28 gradi l'aria e ben 45 sull'asfalto che si preannuncia rovente. Cinque minuti al via di questa prima sessione di libere del fine settimana del GP Spagna.

13.50 - Abbiamo tante novità in pista in questa prima sessione e non soltanto sul piano tecnico. Ben tre i piloti non titolari che esordiranno in queste PL1, proprio per ottemperare all'obbligo che tutti i team hanno di far girare i collaudatori in almeno due sessioni di libere in stagione: in Red Bull avremo Juri Vips al posto di Sergio Perez, mentre in Alfa Romeo ci sarà Robert Kubica sulla C42 di Guanyu Zhou. Attenzione anche alla Williams, con Nyck De Vries, campione del mondo in carica della Formula E, che siederà al volante della monoposto di Alexander Albon.

The face you make when you're about to make your FP1 debut ๐Ÿ˜@nyckdevries is about to turn his first laps for @WilliamsRacing too#SpanishGP #RoadToF1 pic.twitter.com/zC4c6AeDGz — Formula 1 (@F1) May 20, 2022

13.45 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 1 del GP Spagna 2022. Pronti per seguire con noi la prima ora di attività in pista? Tra 15 minuti il via alla prima, e certamente molto importante vista la necessità di provare tutti gli aggiornamenti, sessione di free practice del weekend.