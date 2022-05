Vettel, disavventura a Barcellona: gli rubano lo zaino, insegue i ladri in monopattino

Nel GP Spagna F1 ha chiuso in undicesima posizione, fuori dalla zona punti nonostante l’Aston Martin avesse portato in pista una AMR22 talmente diversa rispetto a quella vista nelle prime cinque gare della stagione da far pensare a una vera e propria versione B. Ma non è l’unico motivo per cui il fine settimana di Barcellona è stato totalmente da dimenticare per Sebastian Vettel: il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha infatti subito un furto nella giornata di lunedì.

F1 GP Spagna 2022, Barcellona: Sebastian Vettel (Aston Martin F1) in azione

VEDI ANCHE

LO SCIPPO E L’INSEGUIMENTO Secondo quanto riportato dal quotidiano El Periodico, Vettel si è infatti reso protagonista di una disattenzione, lasciando uno zaino che conteneva alcuni documenti sul sedile della sua Aston Martin, in sosta nel parcheggio dell’hotel con il finestrino abbassato. Sebastian, una volta accortosi del furto, avrebbe poi inseguito su un monopattino elettrico i ladri, approfittando della geolocalizzazione delle sue cuffie Bluetooth. Recuperati gli auricolari, non c’è stato invece niente da fare per lo zaino e i documenti all’interno.

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/05/2022