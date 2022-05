F1 GP Spagna, l'impresa di Norris: "Una della gare più difficili della mia vita"

Ha chiuso il GP di Spagna 2022 all’ottavo posto, a sandwich tra le due Alpine-Renault di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Un risultato positivo dopo l’incidente di Miami, ma certo non esaltante per uno come Lando Norris, abituato ormai a salire sul podio con una discreta frequenza (l’ultima volta nel GP Imola, quarta prova del Mondiale F1 2022). Quella del giovane pilota inglese, sempre più leader del box McLaren è stata però per certi versi un’impresa, viste le precarie condizioni di salute con cui ha dovuto convivere nell’arco di tutto il fine settimana di Barcellona.

F1 GP Spagna 2022, Barcellona: Lando Norris (McLaren F1 Team)

NORRIS E LA TONSILLITE Che Norris non fosse al 100% lo si era intuito già la domenica mattina, visto che aveva saltato la parata dei piloti. Dopo il traguardo, il campioncino britannico ha però svelato di avere la tonsillite: “È stata molto dura, non mi sentivo bene già prima della gara perché ho un problema di tonsillite e questa cosa, insieme alle alte temperature, ha reso la corsa una delle più complicate della mia carriera. Per tutto il weekend ho speso le mie energie lottando con questo malessere. Ho perso tante sessioni con i miei ingegneri e ciò ha compromesso il fine settimana, di certo non ero preparato per la gara come avrei potuto in condizioni normali. Tenendo a mente questo, sono contento di aver raccolto qualche punto utile per il team”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/05/2022