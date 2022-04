Norris e la difficoltà nel rapportarsi con Raikkonen: "Non credo di avergli detto una parola"

AGLI ESTREMI Nelle passate stagioni, prima dell'arrivo in F1 del classe 2000 Yuki Tsunoda, Lando Norris e Kimi Raikkonen hanno rappresentato gli estremi anagrafici tra i piloti sulla griglia di partenza. Classe '99 il britannico, classe '79 il finlandese, i 20 anni di differenza non sono però assolutamente la cosa che più li separa. Al pilota della McLaren piace ridere, scherzare e intrattenersi con i fan in lunghe dirette su Twitch, mentre l'apatia del campione del mondo 2007 verso ogni rapporto sociale è diventata leggendaria, tanto da fargli guadagnare il soprannome di ''Iceman'', uomo di ghiaccio.

F1 2020, GP Spagna: Lando Norris si diverte con i giovani colleghi, Kimi Raikkonen un po' meno...

ZERO PAROLE Norris, giunto ormai alla quarta stagione in F1, ha molto legato con diversi dei suoi colleghi, ma non è assolutamente riuscito ad entrare in sintonia con Raikkonen. Il britannico lo ha svelato rispondendo alle domande dei fan sul canale Youtube Quadrant. Quando gli è stato chiesto se gli mancasse il finlandese, ritiratosi al termine della stagione 2021, Norris ha risposto: ''Non credo di avergli mai detto una parola a parte un 'Tutto bene?', come quando passi davanti a qualcuno che conosci, ma che non conosci davvero. Mi manca guardare Kimi, mi mancano le sue interviste e quel lato di lui. Ma, a parte questo, no. Ci sono molte altre persone fantastiche al mondo e abbiamo una griglia eccitante''. Nulla che in fondo ci stupisca, e sicuramente nulla che possa davvero interessare l'imperturbabile Raikkonen...

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/04/2022