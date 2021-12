Raikkonen non si smentisce neanche di fronte al ritiro: "Sarà più emozionata mia moglie"

TRIBUTI A UN CAMPIONE DEL MONDO A corredo dell'epilogo della battaglia iridata tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, questo weekend a Yas Marina si conclude anche la ventennale carriera in F1 di Kimi Raikkonen. Un momento che sarà sicuramente triste per i tanti tifosi del finlandese, campione del mondo 2007 con la Ferrari, l'ultimo pilota che ha portato il titolo Piloti a Maranello. L'Alfa Romeo ha preparato uno speciale saluto, aggiungendo alla livrea della monoposto numero 7 la frase ''Kimi, ti lasceremo da solo adesso''. Un chiaro rimando alla memorabile frase che Raikkonen pronunciò proprio nel corso del GP Abu Dhabi 2012, da lui vinto al volante della Lotus. Anche il compagno di squadra Antonio Giovinazzi, con il quale si è creato un bel rapporto di amicizia, ha deciso di omaggiarlo con un casco speciale del tutto simile a quello indossato dal finlandese nella trionfale stagione 2007 e recante la scritta ''Grazie Iceman''.

F1, GP Abu Dhabi 2021: il saluto dell'Alfa Romeo a Kimi Raikkonen

COERENZA ICEMAN In mezzo a tutte queste celebrazioni, il meno coinvolto emotivamente sembra essere proprio il diretto interessato. L'uomo di ghiaccio non si smentisce neanche nel suo ultimo weekend da pilota di F1 e parlando delle particolari emozioni di questi tre giorni ha specificato: ''Penso che sicuramente mia moglie sarà più emozionata al riguardo. Dubito che ai bambini importi davvero in ogni caso, penso che troveranno altre cose più interessanti da fare. A loro piace venire in un paese caldo e stare in piscina, ma è bello averli qui. Io non vedo l'ora di finire la stagione. È bello che arrivi la fine e non vedo l'ora che dopo arrivi la vita normale''.

LE AMICIZIE NEL CIRCUS Pensando al suo futuro, Raikkonen è convinto che con il ritiro potrà curare maggiormente anche le amicizie nate in tanti anni di frequentazione del Circus: ''Ho incontrato molte persone nel lavoro, molte brave persone e alcuni sono diventati amici. In genere siamo così impegnati, la F1 non è mai un posto ideale per dire che siamo amici insieme. Non è il posto giusto per avere davvero tempo per fare qualcosa. Potremo incontrarci al di fuori di tutte le seccature, se vorremo. Penso che una cosa che mi mancherà, forse, saranno le corse. Ma ci sono altre serie che sono più divertenti per gareggiare''.

F1 2021: il casco speciale di Antonio Giovinazzi dedicato a Kimi Raikkonen

IL FUTURO Come già nel recente passato, Raikkonen ha infine specificato di non avere ancora dei piani precisi per il suo futuro prossimo: ''In questo momento non sto guardando a nient'altro che a finire l'anno. Vedremo se usciranno cose interessanti. Se hanno senso forse le farò, ma al momento non ho piani''. E allora wait and see, come ha spesso detto Iceman in questi 20 anni, nel corso delle poco amate interviste.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/12/2021