F1 GP Abu Dhabi 2021, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE YAS MARINA F1 Ci siamo: il momento della resa dei conti è finalmente arrivato. Il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi metterà la parola fine alla contesa iridata tra la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen, appaiate al vertice della classifica Piloti ma con un leggerissimo vantaggio a favore dell'olandese, che ha ottenuto 9 vittorie contro le 8 del rivale britannico, e che dunque sarebbe campione se entrambi si ritirassero dall'ultima gara della stagione. Per sapere chi vincerà la sfida che è già nella storia della Formula 1, non perdetevi neppure un minuto del weekend, con la nostra cronaca live minuto per minuto di tutte le sessioni del GP Abu Dhabi 2021, in diretta da Yas Marina con i contributi del nostro inviato in pista Alberto Saiu.

Prove libere 3 GP di Abu Dhabi 2021 live dalle 10.45 di sabato 11 dicembre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.