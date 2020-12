GRAN FINALE I titoli sono tutti stati assegnati ma, come abbiamo visto lo scorso fine settimana con il Gran Premio di Sakhir, la Formula 1 non smette mai di stupire, per cui saranno ancora tanti i motivi d'interesse per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova di questo campionato 2020 pesantemente condizionato dalla pandemia di Covid-19. Si lotta ancora per il ruolo di vice-iridato alle spalle di Lewis Hamilton (Max Verstappen deve però recuperare 16 punti a Valtteri Bottas) e per il terzo gradino del podio nella classifica dei costruttori, dove la Racing Point parte con 10 punti di margine sulla McLaren e 22 sulla Renault. Sarà l'ultima gara in Ferrari di Sebastian Vettel, così come l'ultimo GP in Formula 1 per Kevin Magnussen e chissà per chi altro tra Kvyat, Albon e Perez (incredibile, vista anche la strepitosa vittoria di Sakhir). Infine - se potrà correre ancora con la Mercedes (dipenderà dalla negatività o meno al Covid-19 di Lewis Hamilton), ci sarà George Russell, che dopo aver perso malamente (e assolutamente non per colpa sua) la scorsa settimana, cercherà il riscatto nel GP dell'Emirato.

YAS MARINA, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

IL CIRCUITO Lunga 5,554 km, la pista che domenica ospiterà il Gran Premio di Abu Dhabi è stata costruita sull'Isola di Yas Marina ed è dotata di 21 curve in totale e di una particolare uscita dai box tramite il sottopassaggio dedicato. Con tre rettilinei e due lunghe zone DRS, Yas Marina è entrata nel calendario del Circus iridato nel 2009 ed è stata progettata dall'architetto Hermann Tilke. L'impianto è dotato di un potente impianto di illuminazione che consente una transizione perfetta tra l'inizio della gara, programmato per le 17 locali, e la sua fine, in modo tale che il GP inizi con il sole e termini con il tramonto. Le strutture che la circondano, sottolineano la grande ricchezza economica della zona: oltre al porto turistico con gli yacht ormeggiati, è presente anche l'hotel a cinque stelle Yas Viceroy Abu Dhabi che scavalca il circuito stesso e contribuisce alla suggestiva scenografia di questa gara medio orientale.

YAS MARINA, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista di Abu Dhabi, considerata di livello 5 su 5 (Very Hard) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 20%

Numero di frenate: 11

Curve più impegnative: 8, 11 e 5.

La stagione 2020 della Formula 1 giunge all’atto conclusivo che come avviene dal 2014 ha sede negli Emirati Arabi. Secondo i tecnici Brembo il Yas Marina Circuit rientra nella categoria dei circuiti più impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 5, l’unico in quest’annata anomala. La prima metà della pista – fino alla curva 12 – è molto veloce, con due rettilinei in cui viene utilizzato il DRS, mentre nel tratto successivo le curve secche si intensificano, con evidente riduzione delle velocità massime. Ciò ostacola lo smaltimento termico nella seconda parte del tracciato, specie per la parte di gara disputata con la luce solare. Pur essendoci 21 curve, i piloti utilizzano i freni 11 volte al giro. Quest’anno solo la pista di Budapest ha avuto un numero così alto di frenate ma l’Hungaroring misura appena 4.381 metri contro i 5.554 del circuito di Yas Marina. Abbastanza simile è anche il tempo di utilizzo dei freni: 18,6 secondi al giro negli Emirati Arabi, 17,8 secondi in Ungheria. La decelerazione media sul giro al Yas Marina Circuit è di 3,8 g ma considerando solo le prime 5 frenate , cioè le prime 11 curve della pista, la media supera i 4,7 g, valore mai avvicinato nelle curve restanti in cui si toccano i 4-4,1 g. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota esercita un carico totale sul pedale del freno di oltre 54 tonnellate. Delle 11 frenate del GP Abu Dhabi ​4 sono considerate altamente impegnative per i freni, una è di media difficoltà e le restanti 6 sono light. Preceduta da un rettilineo di quasi 1,2 km, la frenata più dura è quella alla curva 8: le monoposto vi arrivano a 344 km/h e rallentano per 2,52 secondi fino a scendere a 84 km/h. Ci riescono in 125 metri grazie ad un carico sul pedale del freno di 186 kg e ad una decelerazione di 5,6 g.

A fondo pagina è possibile visualizzare l'interessantissimo video sull'hardest breaking point della pista di Abu Dhabi.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP ABU DHABI 2020

Undici le gare disputate ad Abu Dhabi, mai una vittoria Ferrari. Questa è l'impietosa statistica per gli uomini di Maranello, che anche quest'anno - a meno di grosse sorprese - non riusciranno a spezzare l'egemonia Mercedes, vincente qui da sei anni consecutivi, quattro volte con Lewis Hamilton e una con Rosberg e Bottas. Il campione del mondo britannico è anche il più vincente in assoluto sulla pista araba, dove trionfò anche nel 2011 con la McLaren per un totale di 5 affermazioni, mentre tre sono quelle del suo rivale storico Sebastian Vettel, tutte conseguite con la Red Bull. Nell'albo d'oro spunta anche un successo di Kimi Raikkonen, nel 2012, con la Lotus-Renault.

PREVISIONI METEO DEL GP ABU DHABI 2020

Ultima gara dell'anno con temperature miti e clima sereno, come praticamente sempre avviene nel deserto dell'Emirato Arabo. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 11 dicembre – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 17°C e i 26°C, umidità: 49%

Sabato 12 dicembre – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 16°C e i 26°C, umidità: 49%

Domenica 13 dicembre – Per lo più sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 16°C e i 26°C, umidità: 51%.

GP ABU DHABI 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Ecco come e dove vedere in tv il Gran Premio di Abu Dhabi

F1 2020, CLASSIFICHE MONDIALI PILOTI E COSTRUTTORI

CLASSIFICA PILOTI

CLASSIFICA COSTRUTTORI

*Il team Racing Point è stato penalizzato di 15 punti nella classifica costruttori per l'infrazione del regolamento tecnico al GP di Stiria 2020

RISULTATI GP ABU DHABI 2020

Domenica 13 dicembre, ore 14.10

GRIGLIA DI PARTENZA GP ABU DHABI 2020

RISULTATI QUALIFICHE GP ABU DHABI 2020

Sabato 12 dicembre, ore 14.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3 GP ABU DHABI 2020

Sabato 12 dicembre, ore 11.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP ABU DHABI 2020

Venerdì 11 dicembre, ore 14.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP ABU DHABI 2020

Venerdì 11 dicembre, ore 10.00