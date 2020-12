AMARCORD Un'esibizione, anzi no, qualcosa di più. Fernando Alonso è sceso in pista ieri mattina tra la prima e la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, tirando come un dannato con la Renault R25 con la quale vinse il suo primo campionato del mondo nel 2005, detronizzando la Ferrari e Michael Schumacher dopo cinque anni di dominio rosso. L'esibizione è stata organizzata per celebrare ''l'addio'' alle corse della Renault dopo 399 GP e 35 vittorie. Un addio che non è un vero addio, visto che la casa della losanga continuerà a correre nel massimo campionato anche nel 2021 affidandosi però al brand Alpine, che tanti successi ha ottenuto in passato soprattutto nei rally. E se una volta calata la bandiera a scacchi, domani, sulla gara di Abu Dhabi il campionato andrà in archivio e con esso - come detto - la Renault, per Fernando Alonso quello sarà l'inizio di una nuova epoca, visto che da martedì tornerà al volante nell'ambito dei test giovanili, per preparare al meglio il ritorno in pista della prossima stagione, ovviamente con Alpine. Nel video il sensazionale onboard di un Nando già in formissima.