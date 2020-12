GIOVANI E MENO GIOVANI In un anno particolare come il 2020 accade che ai test ''giovani'' di Formula 1 che seguono la fine del Campionato del Mondo, potranno partecipare anche piloti che di giovane hanno ormai solo l'animo con cui corrono, e scusate se è poco. Per cui tra i nomi ufficialmente comunicati dai vari team di Formula 1 troviamo anche quello attesissimo di Fernando Alonso, che nel 2021 sarà di nuovo in pista con la Renault. I giovani ci saranno, però, e saranno molto interessanti, a partire da Mick Schumacher, Callum Ilott e Robert Shwartzman, il tris di giovani talenti della Ferrari Driver Academy. Di seguito l'elenco completo dei partecipanti ai test di Abu Dhabi.

LA LINEUP DEGLI YOUNG DRIVER TEST DI F1 AD ABU DHABI