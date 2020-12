ULTIMO ATTO La Formula 1 si prepara per il suo ultimo giorno di scuola, che segue i due weekend ricchi di emozioni vissuti in Bahrain tra layout classico ed esterno sul tracciato di Sakhir. Per l’appuntamento conclusivo della stagione 2020 si vola nella vicina Abu Dhabi, che ospita ormai da anni l’atto finale del mondiale sulla pista di Yas Marina. Per il GP numero 17 di questo insolito campionato segnato dall’emergenza Covid si torna a orari piuttosto consueti per il pubblico europeo: scopriamoli insieme.

GP ABU DHABI IN TV Come da tradizione per l’ultimo appuntamento della stagione, la Formula 1 torna in diretta anche in chiaro su TV8, che trasmetterà dunque le qualifiche e la gara live anche per i non abbonati Sky. Gli abbonati alla pay-tv satellitare (e omologhi servizi online come SkyGo e NowTV) potranno, al solito, godersi in diretta esclusiva le prove libere, di scena venerdì 11 dicembre alle 10.00 e alle 14.00, e sabato 12 dicembre alle 11.00. Qualifiche in programma alle 14.00, live su Sky Sport F1 e TV8. La partenza del Gp di Abu Dhabi 2020 è invece prevista per le 14.10 di domenica 13 dicembre. Non mancheranno, ovviamente, neanche le cronache testuali su MotorBox e le dirette Instagram a commento della giornata sulla nostra pagina @MotorBoxSport. Ecco il dettaglio degli orari del weekend di Yas Marina.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 11 dicembre

Prove libere 1: 10.00 – 11.30

Prove libere 2: 14.00 – 15.30

Sabato 12 dicembre

Prove libere 3: 11.00 – 12.00

Qualifiche: 14.00 – 15.00

Domenica 13 dicembre

Gara: 14.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLE DIRETTE SU TV8

Sabato 12 dicembre

Qualifiche: 14.00 – 15.00

Domenica 13 dicembre

Gara: 14.10

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 11 dicembre

Prove libere 1: dalle 09.45

Prove libere 2: dalle 13.45

Sabato 12 dicembre

Prove libere 3: dalle 10.45

Qualifiche: dalle 13.45

Domenica 13 dicembre

Gara: dalle 13.45

Circa mezz’ora dopo la fine dell’ultima sessione di ogni giornata, saremo in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un video-commento a caldo di quanto visto in pista. Seguendo la pagina riceverete le notifiche prima dell’inizio di ogni live.