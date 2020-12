LIVE YAS MARINA F1 La Formula 1 si avvia verso la naturale conclusione di questa strana stagione 2020. Le monoposto scendono in pista per l'ultima volta e lo fanno nel consueto scenario notturno di Abu Dhabi, che ormai da qualche anno chiude il sipario del mondiale. Un weekend, il numero 17 dell'anno, in cui comunque non mancano gli spunti di discussione, dall'addio di Sebastian Vettel alla Ferrari alla necessità di riscatto di Valtteri Bottas dopo la giornataccia di Sakhir. Seguite e commentate live minuto per minuto con MotorBox tutte le sessioni del fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2020.

Gli orari tv del weekend di Yas Marina | Tutte le info e i risultati del GP Abu Dhabi 2020 | Gli highlight video | Albo d'oro GP Abu Dhabi | Classifica piloti e costruttori | Calendario F1 2020

QUALIFICHE GP ABU DHABI 2020: LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

