VIDEO ANALISI Quasi a sorpresa, arriva proprio sul gong finale la prima pole position non motorizzata Mercedes della stagione 2020. Max Verstappen conferma quanto di buono fatto vedere nel corso delle prove libere 3, bissando la prima posizione anche nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2020. Solo 25 e 86 i millesimi di ritardo rispettivamente per Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Il nostro commento in diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport insieme a Nicoletta Floris, ''La Ragazza del Motorsport''.

GP ABU DHABI 2020: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA