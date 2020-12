I VIDEO DA YAS MARINA Un percorso breve - certo molto più rispetto alle attese di inizio stagione - ma decisamente intenso sta per completarsi. Si chiude ad Abu Dhabi, nella sede designata del tracciato di Yas Marina il mondiale 2020 di Formula 1. Anche se il campionato ha già assegnato i suoi titoli, non mancano certo i temi di discussione, con Valtteri Bottas in cerca di riscatto e Sebastian Vettel ai saluti dopo sei anni in Ferrari. In questo articolo raccogliamo come sempre tutti i video highlight delle sessioni del fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2020.

HIGHLIGHT GARA GP ABU DHABI 2020

Domenica 13 dicembre, ore 14.10

HIGHLIGHT QUALIFICHE GP ABU DHABI 2020

Sabato 12 dicembre, ore 14.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 3 GP ABU DHABI 2020

Sabato 12 dicembre, ore 11.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 2 GP ABU DHABI 2020

Venerdì 11 dicembre, ore 14.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 1 GP ABU DHABI 2020

Venerdì 11 dicembre, ore 10.00