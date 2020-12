VIDEO ANALISI A Yas Marina si chiude un venerdì decisamente interlocutorio, con Valtteri Bottas che si prende la miglior prestazione di giornata mentre Lewis Hamilton si vede cancellato il miglior crono a causa di un largo di pochi centimetri in curva-21 (un tema, quello dei track limit, che probabilmente sarà ricorrente anche nella giornata di sabato). Ma nel primo giorno di attività in pista c'è spazio anche per commentare le notizie della settimana, dalla storia Instagram sessista di Nikita Mazepin alle dimissioni a sorpresa di Louis Camilleri dal ruolo di Amministratore Delegato della Ferrari. Ecco il nostro commento in diretta sulla pagina Instagram @MotorBoxSport.

F1 GP ABU DHABI 2020: IL VIDEO COMMENTO DELLE PROVE LIBERE IN DIRETTA