LA STORIA Il Gran Premio di Abu Dhabi è uno dei Gp relativamente giovani nella storia della Formula 1. La prima edizione è andata in scena solo nel 2009 ed è stata vinta da Sebastian Vettel su Red Bull-Renault. La gara negli Emirati Arabi Uniti è una delle poche con più di 10 anni di storia a non annoverare neppure una vittoria della Ferrari. Nell’epoca ibrida, il circuito di Yas Marina è stata infatti la roccaforte della Mercedes, che ha vinto ininterrottamente dal 2014 al 2019, quattro volte con Lewis Hamilton, una con Nico Rosberg e una con Valtteri Bottas, prima del successo di Max Verstappen nel 2020. In totale sono sei i piloti a essersi imposti nelle 12 edizioni in cui si è corso sul tracciato semipermanente di Abu Dhabi.

ALBO D'ORO GP ABU DHABI F1