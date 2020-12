SI RESTA IN BAHRAIN La Formula 1 è pronta per la gara-bis in Bahrain, dopo quella dello scorso weekend che passerà alla storia per lo sconcertante rogo di Romain Grosjean. Appurato che il pilota francese sta bene, ci si appresta a una seconda gara totalmente inedita per vari motivi. In primis si correrà su un layout della pista diversa dai due precedenti utilizzati in Formula 1 a Sakhir, quello impropriamente definito ''ovale'' sul quale si pensa il giro veloce sarà inferiore al minuto. Inoltre mancherà Lewis Hamilton, il dominatore delle ultime stagioni, fermato dal Covid-19. Al suo posto ci sarà George Russell, giovane promessa del vivaio Mercedes che sta disputando la sua seconda stagione con la Williams, team che lo sostituirà per questa gara con Jack Aitken, attualmente 14° in Formula 2. Il posto di Romain Grosjean sarà invece preso dal test driver Haas, Pietro Fittipaldi, nipote del più celebre Emerson. Sarà dunque una gara aperta alle sorprese, con Bottas e Verstappen favoriti, che si giocheranno il ruolo di vice-iridato in queste ultime due uscite del campionato 2020 di Formula 1.

SAKHIR ''OUTER TRACK'', LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

IL CIRCUITO Siamo di fronte a una pista inedita questo fine settimana in Bahrain. Il tracciato ricalcherà per tre tratti su quattro quello dove si è corso settimana scorsa, ovvero i tre rettilinei, mentre sarà eliminata totalmente la parte mista centrale e sostituita da una serie di curve veloci. Il risultato sarà una pista dove si attendono le più alte velocità medie di sempre sul giro e in gara, safety car permettendo. Il cosiddetto ''outer track'' del Bahrain (in precedenza a Sakhir si è corso su due differenti layout, il primo, quello classico da 5.412 metri, e poi nel 2010 in una versione più lunga da 6.299 metri). Il tracciato all'esordio domenica sarà lungo appena 3.543 metri che verranno affrontati dai piloti per ben 87 volte in gara per un totale di 307.995 km, dotato di 10 curve complessive e tre rettilinei.

BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista ''ovale'' di Sakhir, considerata di livello 4 su 5 (Hard) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 14%

Numero di frenate: 4

Curve più impegnative: 1, 10 e 4.

Secondo i tecnici Brembo l’Outer Track del Bahrain International Circuit rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, lo stesso fatto registrare dal Bahrain International Circuit da 5,412 metri utilizzato la settimana scorsa. A differenza del tracciato tradizionale questo è lungo poco più di 3,5 km e presenta 11 curve invece di 15: le parti in comune sono le curve dalla 1 alla 4 e le ultime due. In questi punti, il grip meccanico sarà superiore agli anni passati perché la pista beneficerà della gommatura garantita dal GP Bahrain. Anche per il GP Sakhir è elevata l’usura dei materiali d’attrito. A differenza del GP Bahrain in cui i piloti di F.1 utilizzano i freni 8 volte ogni giro, sull’Outer Track del Bahrain International Circuit i freni sono impiegati appena in 4 occasioni per complessivi 7 secondi e mezzo. La percentuale di gara di utilizzo dei freni è del 14 per cento, rispetto al 18 per cento del GP sul tracciato più lungo. Invece non differisce di molto il carico complessivo sul pedale del freno esercitato mediamente da un pilota dalla partenza alla bandiera a scacchi: 46,9 tonnellate, cioè circa una tonnellata e mezzo in meno del GP Bahrain. Decisamente più alta è però la decelerazione media sull’Outer Track: circa 5 g perché tutte e 4 le frenate vantano valori compresi tra 4,4 g e 5,5 g. ​Delle 4 frenate del GP Sakhir 3 sono considerate altamente impegnative per i freni e la restante è di media difficoltà. La più dura per l’impianto frenante è quella alla prima curva perché le auto di F.1 beneficiano del rettilineo di 1,1 km usato già nel GP Bahrain. Inedita è invece la frenata alla curva 7: da 277 km/h a 148 km/h in soli 1,34 secondi durante i quali le monoposto percorrono 83 metri grazie ad un carico sul pedale del freno di 144 kg e ad una decelerazione di 5,2 g.

In calce è possibile visualizzare il video sull'hardest breaking point della pista di Sakhir ''Outer Track''

NUMERI E STATISTICHE DEL GP SAKHIR 2020

Il Gran Premio di Sakhir sarà un inedito per la Formula 1, che ha invece corso negli ultimi 17 anni con regolarità in Bahrain, ad eccezione dell'appuntamento saltato nel 2011. Nelle 16 edizioni dell'appuntamento nel deserto, il Bahrain International Circuit è stata spesso la casa della Ferrari e di Sebastian Vettel. Dal 2004 al 2018, la Rossa si è imposta in ben sei occasioni, mentre sono quattro i successi del tedesco, con le braccia al cielo nel 2012, 2013, 2017 e 2018). Tra i piloti ancora in attività, Lewis Hamilton è il solo altro a essere salito sul gradino più alto del podio a Sakhir, anch'esso per ben 4 volte (2014, 2015, 2019 e 2020). Lo scorso anno la vittoria gli piovette però letteralmente tra le mani: fu un guasto all'auto di Charles Leclerc negli ultimi giri a privare del primo successo in carriera il giovane monegasco e della settima affermazione la Ferrari. Da segnalare anche i tre trionfi di Fernando Alonso e i due dell’ex ferrarista Felipe Massa. La prima edizione è stata invece portata a casa dal Kaiser, Michael Schumacher.

Clicca qui per leggere l'albo d'oro del Gran Premio del Bahrain.

PREVISIONI METEO DEL GP SAKHIR 2020

Rispetto al precedente Gran Premio del Bahrain, nella replica di Sakhir le temperature saranno più alte e salirà anche l'umidità, una difficoltà in più per i piloti impegnati nel secondo fine settimana nel deserto. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 4 dicembre – Per lo più sereno, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 22°C e i 27°C, umidità: 68%

Sabato 5 dicembre – Per lo più sereno, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 21°C e i 26°C, umidità: 69%

Domenica 6 dicembre – Parzialmente nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 18°C e i 26°C, umidità: 67%.

GP SAKHIR 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Ecco come e dove vedere in tv il Gran Premio di Sakhir

Qui verrà inserita la nostra selezione di highlight del weekend

F1 2020, CLASSIFICHE MONDIALI PILOTI E COSTRUTTORI

CLASSIFICA PILOTI

Qui verrà inserita la classifica piloti aggiornata al GP Sakhir 2020

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Qui verrà inserita la classifica costruttori aggiornata al GP Sakhir 2020

*Il team Racing Point è stato penalizzato di 15 punti nella classifica costruttori per l'infrazione del regolamento tecnico al GP di Stiria 2020

RISULTATI GP SAKHIR 2020

Domenica 6 dicembre, ore 18.10

GRIGLIA DI PARTENZA GP SAKHIR 2020

Qui verrà inserita la griglia di partenza del Gran Premio di Sakhir 2020

RISULTATI QUALIFICHE GP SAKHIR 2020

Sabato 5 dicembre, ore 18.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3 GP SAKHIR 2020

Sabato 5 dicembre, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP SAKHIR 2020

Venerdì 4 dicembre, ore 18.30

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP SAKHIR 2020

Venerdì 4 dicembre, ore 14.30