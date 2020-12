VIDEO ANALISI George Russell comanda entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio di Sakhir 2020, con un Valtteri Bottas apparso un po' nervoso per tutta la giornata. Malissimo le Ferrari, con Sebastian Vettel più volte in testacoda e Charles Leclerc costretto a perdere tutta la seconda sessione per via della rottura di un semiasse sulla sua SF1000. Non manca anche il commento sul debutto di Pietro Fittipaldi e Jack Aitken, così come del passaggio di Simone Resta dalla Ferrari alla Haas. Ecco il nostro commento in diretta sulla pagina Instagram @MotorBoxSport.

GP SAKHIR 2020: IL VIDEO COMMENTO DELLE LIBERE IN DIRETTA