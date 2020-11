C’È IL QUASI-OVALE Dopo la paura per Romain Grosjean e l’ennesima vittoria, la numero 95 di una carriera straordinaria, di Lewis Hamilton, la Formula 1 si muove a grandi falcate verso la naturale conclusione del mondiale 2020. A pochi giorni dal primo e rocambolesco appuntamento in Bahrain, team e piloti scendono di nuovo in pista in Bahrain per il Gran Premio di Sakhir, che si disputa sul layout “quasi ovale” del circuito alle porte della capitale Manama. Un tracciato che desta curiosità e che promette di battere molti dei record di velocità fissati in passato...

ORARI TV GP SAKHIR A differenza di quanto accaduto anche nel fine settimana del Gran Premio del Bahrain, di scena poco dopo il tramonto locale e, quindi, in orari praticamente “classici” per i tifosi e gli appassionati europei, per il GP di Sakhir il programma è totalmente rivoluzionato. Le libere del venerdì si svolgeranno alle 14.30 e alle 18.30, con le PL3 alle 15.00 del sabato. Le qualifiche prenderanno invece il via alle 18.00 con la gara che invece partirà alle 18.10 di domenica 6 dicembre. Anche in questo caso tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta esclusiva per gli abbonati di Sky Sport o degli analoghi servizi web SkyGo e NowTV. Leggera differita, invece, per gli spettatori in chiaro di TV8. Come sempre, MotorBox sarà presente con la diretta testuale di tutte le sessioni del fine settimana. Ecco il dettaglio degli orari del secondo weekend del Bahrain.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 4 dicembre

Prove libere 1: 14.30 – 16.00

Prove libere 2: 18.30 – 20.00

Sabato 5 dicembre

Prove libere 3: 15.00 – 16.00

Qualifiche: 18.00 – 19.00

Domenica 6 dicembre

Gara: 18.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 5 dicembre

Qualifiche: 19.45* – 20.45

Domenica 6 dicembre

Gara: 19.00*

*Orari soggetti a possibili cambiamenti di palinsesto.

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 4 dicembre

Prove libere 1: dalle 14.15

Prove libere 2: dalle 18.15

Sabato 5 dicembre

Prove libere 3: dalle 14.45

Qualifiche: dalle 17.45

Domenica 6 dicembre

Gara: dalle 17.45

Circa mezz’ora dopo la fine dell’ultima sessione di ogni giornata, saremo in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un video-commento a caldo di quanto visto in pista. Seguendo la pagina riceverete le notifiche prima dell’inizio di ogni live.