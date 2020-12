LIVE BAHRAIN F1 Con ancora negli occhi le immagini dello spettacolare incidente, per fortuna senza conseguenze, occorso domenica scorsa a Romain Grosjean, la F1 torna in pista per il secondo weekend consecutivo in Bahrain. Nonostante il mondiale sia ormai praticamente chiuso, il Gp di Sakhir, penultimo appuntamento della stagione, ha in realtà molti temi caldi: dal debutto di George Russell in Mercedes al posto di un Lewis Hamilton che ha contratto il Covid, all'esordio assoluto in F1 per Jack Aitken (Williams) e Pietro Fittipaldi (Haas), passando per la curiosità verso il layout ''quasi ovale'' della pista di Sakhir, che promette di battere tutti i record storici di velocità del circus. Insomma, un altro grande weekend di Formula 1 che vi raccontiamo in diretta minuto per minuto su MotorBox.

PROVE LIBERE 2 GP SAKHIR 2020: LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

Prove libere 2 GP di Sakhir 2020 in corso, seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

18.30 - Semaforo verde! Via alla seconda sessione di prove libere del Gp di Sakhir 2020.

Hello again! 👋



We're back for FP2 with Pietro Fittipaldi the first out on track - follow all of the action here >> https://t.co/LpbrMcOApM#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/m5yaIL81Z8 — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

18.25 - Cinque minuti al via di queste PL2 che si disputano in orario ormai totalmente serale (in Bahrain sono le 20.25). 26 gradi l'asfalto, 24 l'aria.

18.20 - Vi siete persi la prima sessione? Nessun problema, qui il riassunto e la cronaca di quanto accaduto qualche ora fa nelle prime libere sul ''quasi ovale'' di Sakhir.

18.15 - Buona serata a tutti voi, cari lettori di MotorBox. Siamo di nuovo in diretta, stavolta per raccontarvi le prove libere 2 del Gp di Sakhir 2020. Pronti per seguirle con la nostra cronaca minuto per minuto?