VIDEO ANALISI Alla fine Valtteri Bottas è riuscito a mantenere le promesse della vigilia, respingendo gli assalti alla pole position da parte del compagno di squadra George Russell, secondo in griglia ma con soli 36 millesimi di distacco. La più grande sorpresa è quella di Charles Leclerc, che completa soltanto un giro in Q3, ma è quanto basta per ottenere la miglior qualifica della stagione. Il nostro commento in diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport insieme a Nicoletta Floris, ''La Ragazza del Motorsport''.

GP SAKHIR 2020: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA