LIVE BAHRAIN F1 Con ancora negli occhi le immagini dello spettacolare incidente, per fortuna senza conseguenze, occorso domenica scorsa a Romain Grosjean, la F1 torna in pista per il secondo weekend consecutivo in Bahrain. Nonostante il mondiale sia ormai praticamente chiuso, il Gp di Sakhir, penultimo appuntamento della stagione, ha in realtà molti temi caldi: dal debutto di George Russell in Mercedes al posto di un Lewis Hamilton che ha contratto il Covid, all'esordio assoluto in F1 per Jack Aitken (Williams) e Pietro Fittipaldi (Haas), passando per la curiosità verso il layout ''quasi ovale'' della pista di Sakhir, che promette di battere tutti i record storici di velocità del circus. Insomma, un altro grande weekend di Formula 1 che vi raccontiamo in diretta minuto per minuto su MotorBox.

PROVE LIBERE 1 GP SAKHIR 2020: LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

Prove libere 1 GP di Sakhir 2020 in corso, seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

15.24 - Torna in pista anche Valtteri Bottas, sempre con gomme Soft. Intanto Pietro Fittipaldi è andato lunghissimo in curva-4 con una brutta spiattellata dell'anteriore sinistra.

15.23 - George Russell! 55.030 per il giovane britannico, che si mette al comando della sessione con 124 millesimi sul compagno Bottas a parità di gomme Soft.

P1 - GEORGE RUSSELL



He posts a 55.030 to move to the top of the time sheets in first practice πŸš€#SakhirGP πŸ‡§πŸ‡­ #F1 pic.twitter.com/6aBXfHW9dA — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

15.20 - Pierre Gasly si mette in seconda posizione con il suo nuovo treno di gomme Soft. 55.313 per il francesino dell'AlphaTauri, che paga adesso 159 millesimi di gap dal leader Bottas.

15.17 - Primi a tornare in pista Pietro Fittipaldi, Lando Norris e Carlos Sainz. In questo momento è il nipote d'arte a vincere la partita dei debuttanti, con poco meno di tre decimi di gap.

15.14 - Bandiere verdi, anche se nessuno ha approfittato per tornare in pista. Peraltro, anche se nettamente fuori traiettoria, c'è un altro pezzo di carbonio rimasto nelle vie di fuga del circuito del Bahrain.

15.12 - Virtual Safety Car, anche se in pista in questo momento non c'è nessuno. Due marshal sono andati a piedi a recuperare un pezzo di carbonio lasciato da qualche monoposto in curva-8.

15.10 - Tutti ai box per consegnare alla Pirelli il primo treno di gomme di giornata. Ecco il riepilogo della classifica:

15.07 - Escursione fuori pista per Charles Leclerc, che ha perso il controllo della sua SF1000 in curva-5, facendo poi un po' di rally in ghiaia. Il monegasco ha attualmente il nono tempo con un secondo di gap da Bottas.

Charles hits the beach in the desert πŸ‘€πŸ˜¬



He's currently running in P9 as we enter the final hour of first practice#SakhirGP πŸ‡§πŸ‡­ #F1 pic.twitter.com/wdmbXB9cM8 — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

15.04 - Problemi allo specchietto per Pierre Gasly, che procede lentamente con una mano sul volante e il braccio fuori dal... finestrino per reggere il retrovisore. Per la serie ''Non fatelo a casa''!

Pierre Gasly reports a problem with one of his mirrors, which appears to have come loose πŸ‘€



He has returned to the pits so the team can make some repairs #SakhirGP πŸ‡§πŸ‡­ #F1 pic.twitter.com/cxZd1D3sI9 — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

15.02 - Guardando le immagini delle monoposto in pista, l'impressione è che tra curva-5 e curva-9 (e, cioè, il tratto ''nuovo'') la pista sia molto ''bumpy'' con tanti avvallamenti che renderanno molto difficile la vita dei team e dei piloti.

15.00 - Vi chiedete chi sono i piloti più impegnati in questo momento? Domanda, giusto dirvelo, piuttosto banale: Fittipaldi (18 giri), Aitken e Russell (16).

14.57 - In questo momento i piloti riescono a completare due giri push di fila vista la particolare brevità della pista. Poi è però necessario compiere, per lo stesso motivo, due giri lenti per raffreddare le gomme.

14.55 - A proposito di Ricciardo, nel box c'è uno speciale osservatore... Riconoscete questo signore in foto?

14.53 - Bottas si prende la miglior prestazione in 55.154, con 691 millesimi su Ricciardo a parità di gomme Soft.

14.50 - 55.845 per Ricciardo, che abbassa ulteriormente il limite. Vettel e Leclerc si mettono a inseguire il pilota Renault, seguendo a 6 e 7 decimi di gap.

14.49 - Primi giri di giornata anche per le due Ferrari, che scendono in pista con gomme Soft, al pari di Russell e Ricciardo.

14.47 - Russell chiude il primo giro in 58.951, con gomme Soft. Il miglior tempo se lo prende intanto Daniel Ricciardo: 56.194 con le ''rosse'' per l'australiano della Renault.

14.45 - Norris si avvicina a Sainz, mettendosi a 267 millesimi dal compagno di squadra. In pista adesso anche Giovinazzi, Fittipaldi, Raikkonen, Ricciardo e... George Russell!

14.40 - La ragione per cui in questo momento si aspetta è perché c'è ancora un timido sole e, quindi, le condizioni sono nettamente diverse rispetto a quelle che i team e i piloti troveranno in qualifica e gara.

Sunset at Sakhir



The lights are on and we're under way in FP1 🟒#SakhirGP πŸ‡§πŸ‡­ #F1 pic.twitter.com/e5Sld6hjET — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

14.38 - Sainz è il primo pilota a completare un giro cronometrato: 56.631 (avete letto bene, si gira ben al di sotto del minuto) per lo spagnolo della McLaren.

14.35 - Mancano all'appello per il momento solo Vettel, Leclerc, Albon, Verstappen e il qui inquadrato George Russell, che non guida la Mercedes da due anni e torna a farlo in grande stile proprio in questo fine settimana.

14.32 - Primo giro di installazione anche per Jack Aitken e Pietro Fittipaldi, rispettivamentesu Williams e Haas.

14.30 - Semaforo verde! Via alle prime prove libere del Gp Sakhir 2020. Il primo a uscire dai box è Antonio Giovinazzi, seguito da Lando Norris.

14.27 - Tre minuti al via della prima sessione di prove libere del weekend del GP Sakhir. Il sole sta tramontandoproprio in questi minuti, con le luci artificiali che si sono già accese a illuminare l'asfalto. 30 gradi la pista, 26 l'atmosfera, senza ovviamente il rischio pioggia in questa sessione.

A new layout awaits πŸ‘€



First practice on the outer circuit at Sakhir is moments away πŸ™‚#SakhirGP πŸ‡§πŸ‡­ #F1 pic.twitter.com/6hjZu1rF1O — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

14.23 - Curiosi di scoprire il nuovo layout del circuito del Bahrain? Bene, potete farlo insieme a Mick Schumacher, protagonista questa mattina con le prime libere del weekend conclusivo del campionato F2.

14.20 - Questa la scelta gomme di Pirelli in vista di questo weekend: C2, C3 e C4, le stesse già usate lo scorso weekend.

14.15 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox. Siamo in diretta per raccontarvi le prime prove libere del secondo weekend in Bahrain. Pronti per seguirle insieme a noi?