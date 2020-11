NOVITÀ IN PISTA Romain Grosjean domani sarà dimesso dall’ospedale di Manama, la capitale del Bahrain dove è ricoverato per la cura delle ustioni alle mani e alle caviglie sofferte in seguito al terribile schianto di ieri. Il pilota francese, che fortunatamente non ha alcuna frattura alle costole al contrario di quanto ipotizzato dopo le prime visite al centro medico del circuito di Sakhir, non sarà però in grado di scendere in pista nel secondo Gran Premio in Bahrain, in programma già da venerdì prossimo. E se il transalpino può sperare il ritorno tra 15 giorni ad Abu Dhabi per la gara conclusiva della stagione e della sua carriera in Formula 1, la Haas ha intanto trovato il sostituto dell’ex pilota Lotus…

IL SOSTITUTO Sui social si ipotizzava già la possibilità di vedere in macchina Nico Hulkenberg, il profilo ideale del sostituto a portata di mano, pronto a subentrare in ogni evenienza. Dopo aver preso parte ai due Gp di Silverstone e a quello dell’Eifel come rimpiazzo di Sergio Perez e Lance Stroll, il tedesco però stavolta non sarà chiamato in causa. A sedere sulla Haas del numero 8 ci sarà invece Pietro Fittipaldi: brasiliano dal cognome pesante – il nonno Emerson è una delle leggende del motorsport, vincitore di due titoli mondiali F1 e di due edizioni della Indy500 – il ventiquattrenne da tre stagioni è il pilota di riserva della piccola scuderia statunitense e si è infatti più volte seduto al volante (l’ultima volta nei test gomme Pirelli ad Abu Dhabi 2019) della monoposto.

PARLA GUNTHER “Quando abbiamo deciso – spiega in proposito il team principal Gunther Steiner – che la cosa migliore per Romain sarebbe stata saltare almeno una gara, la nostra scelta su Pietro è stata abbastanza facile. Fittipaldi guiderà la VF-20 anche considerando che ha familiarità con il team e con le nostre procedure dato che è il pilota di riserva. È la cosa giusta da fare per noi ma ovviamente anche un’ottima opportunità per lui, che è stato paziente e si è sempre tenuto pronto. Siamo sicuri che farà un ottimo lavoro”.

PARLA PIETRO “Prima di tutto – ha aggiunto Pietro Fittipaldi – sono contento che Romain sia in salute e che il suo infortunio sia relativamente lieve dopo un incidente del genere. Ovviamente non sono le circostanze ideali per avere l’opportunità di correre la mia prima gara in Formula 1, ma sono estremamente grato a Gene Haas e Gunther Steiner per la loro fiducia in me. Sono stato spesso insieme al team in questa stagione, sia in pista che al simulatore, quindi ho familiarità con le procedure operative della squadra in un weekend di gara. Sarà eccitante il mio primo Gp in F1, e darò il massimo sin dalle prime prove libere di venerdì prossimo”.