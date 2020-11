BOTTO TERRIBILE Spaventoso incidente al via del GP Bahrain. La Haas di Romain Grosjean, dopo un contatto con l'AlphaTauri di Daniil Kvyat, è andata dritta contro le barriere laterali del circuito: la parte anteriore della vettura ha aperto un varco tra le lamiere, mentre la posteriore si è strappata provocando l'esplosione del carburante fuoriuscito dal serbatoio. Dalla palla di fuoco è miracolosamente uscito sulle sue gambe il pilota francese, caricato poi sulla Medical Car per andare al Centro Medico per i controlli del caso.

COME STA GROSJEAN Le prime informazioni riguardo le condizioni di Grosjean fornite dalla Haas parlano di alcune ustioni a caviglie e mani, oltre alla sospetta frattura di alcune costole, motivo per cui il pilota verrà ora trasferito in ospedale con l'elicottero. Il team principal Gunther Steiner ha rilasciato una dichiarazione: ''Romain sta bene, non voglio fare commenti medici ma aveva lievi ustioni su mani e caviglie. Ovviamente è scosso ... voglio ringraziare le squadre di soccorso che sono state molto veloci. I marshall e le persone della FIA hanno fatto un ottimo lavoro, è stato spaventoso''. Fondamentale per la vita del francese il fatto che sia riuscito a uscire autonomamente e rapidamente dall'abitacolo in fiamme, venendo poi aiutato dal medico subito accorso sul punto dell'incidente, mentre i primi commissari spegnevano il fuoco.

LAP 1/57



Romain Grosjean, who collided with the barriers, is up and out of his car and is being attended to by medical staff 👍#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/mUvH9S5pM2 — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

LA DINAMICA L'incidente è avvenuto all'uscita curva 2, a seguito di un rallentamento a centro gruppo provocato da una serie di contatti leggeri tra varie monoposto, tra cui anche le due Ferrari. Alle loro spalle, Grosjean ha provato a trarre profitto dalla situazione scartando sulla destra per superare il gruppo, ma da quella parte poco più indietro era presente l'AlphaTauri di Daniil Kvyat: il contatto tra posteriore e anteriore ha fatto schizzare la vettura americana - ma con telaio Dallara - contro le barriere a una velocità attorno ai 200 km/h.

Le immagini di #CanalPlus ci danno una visione più ampia del miracolo odierno... #Grosjean che esce dal fuoco #F1 #BahreinGP pic.twitter.com/X0PvAAabeN — Valentina Clemente (@SailV) November 29, 2020

Articolo in aggiornamento