SAKHIR F1 La Formula 1 osserva l’ultima domenica di pausa prima del gran finale che porterà Lewis Hamilton e compagni a confrontarsi in pista in tre weekend consecutivi. Certo, non si giocherà più per i titoli mondiali, già assegnati al sette volte campione inglese e alla Mercedes, ma è comunque lecito aspettarsi sorpassi e spettacolo in pista, soprattutto con la lotta senza quartiere tra (in rigoroso ordine di classifica) Racing Point, McLaren, Renault e, adesso, anche Ferrari. Ad aprire il trittico finale in Medio Oriente è il Bahrain, sede di due diversi appuntamenti su due layout differenti del circuito che sorge alle porte della capitale Manama. Come sarà possibile seguire in televisione e sul web il primo fine settimana del Gp a Sakhir?

ORARI TV GP BAHRAIN Il weekend del Bahrain torna a disputarsi a orari decisamente familiari per il pubblico europeo. Nonostante le due ore di fuso orario tra l’isola araba e il nostro Paese, gli appuntamenti del fine settimana infatti sono decisamente “comodi” anche grazie al fatto che, a differenza di Imola e Istanbul, il circuito di Sakhir ha un impianto di illuminazione artificiale che da qualche anno consente alla gara di svolgersi al tramonto. Così, le prime libere andranno in scena venerdì 27 novembre alle 12.00, seguite dalla seconda sessione alle 16.00. Terza sessione in programma sabato 28 alle 12.00 con le qualifiche programmate per le 15.00 (quando in Bahrain saranno le 17.00). Per la gara, che si svolgerà appunto sotto le luci artificiali, si torna infine al classico orario delle 15.10. Diretta, come al solito su Sky Sport F1 HD e servizi analoghi sul web (NowTV e SkyGo), mentre gli spettatori di TV8 potranno assistere alla solita differita in chiaro di qualifiche e gara. Su MotorBox, ovviamente, ampia copertura live testuale con il racconto di tutte le sessioni del Gp del Bahrain 2020. DI seguito gli orari nel dettaglio.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 27 novembre

Prove libere 1: 12.00 – 13.30

Prove libere 2: 16.00 – 17.30

Sabato 28 novembre

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 29 novembre

Gara: 15.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 28 novembre

Qualifiche: 18.30* – 19.30

Domenica 29 novembre

Gara: 18.10*

*Orari soggetti a possibili cambiamenti di palinsesto.

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 27 novembre

Prove libere 1: dalle 11.45

Prove libere 2: dalle 15.45

Sabato 28 novembre

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 29 novembre

Gara: dalle 14.45

Circa mezz’ora dopo la fine dell’ultima sessione di ogni giornata, saremo in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un video-commento a caldo di quanto visto in pista. Seguendo la pagina riceverete le notifiche prima dell’inizio di ogni live.