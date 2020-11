VIDEO ANALISI Prima c'è stato il momento per la paura e l'apprensione, causata dalle terribili immagini dello schianto di Romain Grosjean al via contro le barriere. Poi, tirato un sospiro di sollievo per le condizioni del francese di casa Haas, è stata la pista a parlare. E, come spesso accade, ha parlato la lingua di Lewis Hamilton, ancora una volta dominatore senza possibilità per nessuno - incluso Max Verstappen e la sua Red Bull, che eppure hanno provato a far saltare il banco quantomeno sul piano strategico - di impensierirlo. Ecco il nostro commento a caldo andato in diretta sulla pagina Instagram @MotorBoxSport.

GP BAHRAIN 2020: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA