LIVE SAKHIR F1 Dopo un'ultima settimana di riposo, la Formula 1 dà il via al trittico di gare che ci porterà verso la chiusura del sipario mondiale 2020. Il circus, con i due titoli già assegnati, torna infatti in pista sul circuito di Sakhir, per il primo dei due Gran Premi da disputare in Bahrain prima del gran finale di Abu Dhabi. E se Lewis Hamilton e la Mercedes sono ormai imprendibili, rimane invece aperta l'appassionante battaglia per il terzo posto della classifica costruttori, con Racing Point, McLaren, Renault e Ferrari in lotta per il terzo gradino del podio mondiale. Chi avrà la meglio? Scopritelo insieme a noi seguendo e commentando live tutte le sessioni del weekend del GP Bahrain 2020.

PROVE LIBERE 1 GP BAHRAIN 2020: LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

Prove libere 1 GP del Bahrain 2020 live dalle 11.45 di venerdì 27 novembre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.