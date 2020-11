FINALMENTE IN BAHRAIN Con i due titoli 2020 già assegnati a Lewis Hamilton e alla Mercedes, da qui al termine di questo campionato si correra per la gloria. Saranno tre le tappe ravvicinate in 15 giorni: due in Bahrain prima dell'epilogo di Abu Dhabi. Con i favori del pronostico scatteranno ovviamente Hamilton e Bottas, anche se sul tracciato del deserto potrà fare bene anche la Racing Point. Su una pista storicamente favorevole alla Ferrari sono attesi a buoni risultati anche Charles Leclerc e Sebastian Vettel, sebbene i cavalli in meno sui lunghi rettifili di Sakhir conteranno e non poco. Un occhio come sempre andrà alle Red Bull, quella di Max Verstappen in primis, alle McLaren, alle Renault e alle Alpha Tauri, e l'altro occhio al cielo, visto che c'è una seppur minima possibilità che nella notte del deserto arabo spunti anche un po' di pioggia.

SAKHIR, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

IL CIRCUITO Dicevamo della pista di Sakhir, certamente un riferimento ben più veritiero di quello dato dal circuito cittadino di Melbourne. L’impianto, situato a una trentina di chilometri di distanza dalla capitale Manama, è stato inaugurato nel 2004, anno in cui si disputò il primo Gran Premio del Bahrain della storia della Formula 1. Il tracciato, nella configurazione attuale che è rimasta anche sempre la stessa ad eccezione dell’edizione 2011 corsa sul layout denominato “Endurance Circuit”, misura 5.412 km per 15 curve. Si tratta di una pista dalla sede stradale piuttosto ampia e che spesso ci ha regalato gare emozionanti e ricche di sorpassi. Dal 2014 si corre al tramonto, con la gara che si svolge dunque – è la terza in calendario dopo Singapore e Abu Dhabi – sotto le luci artificiali.

BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista di Sakhir, considerata di livello 4 su 5 (Hard) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 18%

Numero di frenate: 8

Curve più impegnative: 1, 14 e 4.

Secondo i tecnici Brembo il Bahrain International Circuit rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, lo stesso valore di storiche piste come Nurburgring, Monza e Spa-Francorchamps. Rispetto alle edizioni degli anni passati, disputate tra marzo e aprile, le temperature dovrebbero essere superiori e quindi anche il grip meccanico. Nella sezione centrale della pista ci sono molte frenate a medio-alto impatto energetico e ciò comporta un’elevata usura dei materiali d’attrito. In ogni giro il piloti di F.1 utilizzano i freni 8 volte per complessivi 15 secondi e 8 decimi: merito principalmente di 3 frenate, di cui due in successione, alle curve 8 e 10, in cui l’impiego supera i 2,4 secondi. Alta è la media delle decelerazioni massime: 4,2 g, identico valore a Monza e Sochi. E il valore sarebbe stato ancora più alto senza i 2,4 g della curva 6, una frenata in cui si perdono solo 65 km/h. Dalla partenza alla bandiera a scacchi i piloti utilizzano i freni oltre 450 volte ed esercitano un carico complessivo sul pedale del freno di oltre 48 tonnellate: in pratica per ogni minuto di gara sono più di 510 kg a concorrente. D’altro canto in 7 delle 8 frenate la perdita di velocità supera i 130 km/h e in 4 di esse lo spazio di frenata non è inferiore a 105 metri. ​Delle 8 frenate del GP Bahrain 3 sono considerate altamente impegnative per i freni, 4 sono di media difficoltà e la restante è light. La più dura per l’impianto frenante è quella alla prima curva perché le auto attuali beneficiano di un rettilineo di 1,1 km: le monoposto si affidano ai freni a 337 km/h e scendono a 83 km/h in soli 122 metri. Per riuscirci i piloti frenano per 2,44 secondi esercitando un carico di 172 kg sul pedale del freno ed affrontando una decelerazione di 5,5 g. ​ ​ ​

NUMERI E STATISTICHE DEL GP BAHRAIN 2020

Il Bahrain International Circuit è stata spesso la casa della Ferrari e di Sebastian Vettel. Dal 2004 al 2018, la Rossa si è imposta in ben sei occasioni, mentre sono quattro i successi del tedesco, con le braccia al cielo nel 2012, 2013, 2017 e 2018. Tra i piloti ancora in attività, Lewis Hamilton è il solo altro a essere salito sul gradino più alto del podio a Sakhir (2014, 2015 e 2019). Lo scorso anno il successo gli piovette però letteralmente tra le mani: fu un guasto all'auto di Charles Leclerc negli ultimi giri a privare del primo successo in carriera il giovane monegasco e della settima affermazione la Ferrari. Da segnalare anche i tre trionfi di Fernando Alonso e i due dell’ex ferrarista Felipe Massa. La prima edizione è stata invece portata a casa dal Kaiser, Michael Schumacher.

Clicca qui per leggere l'albo d'oro del Gran Premio del Bahrain.

PREVISIONI METEO DEL GP BAHRAIN 2020

Le temperature saranno medio-alte nel weekend del Gran Premio della Bahrain e c'è anche un minimo rischio che piova nel deserto arabo. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 27 novembre – Nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 23°C e i 27°C, umidità: 55%

Sabato 28 novembre – Parzialmente nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 22°C e i 27°C, umidità: 58%

Domenica 29 novembre – Parzialmente nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 22°C e i 27°C, umidità: 55%.

GP BAHRAIN 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Ecco come e dove vedere in tv il Gran Premio del Bahrain

F1 2020, CLASSIFICHE MONDIALI PILOTI E COSTRUTTORI

CLASSIFICA PILOTI

Qui verrà inserita la classifica piloti aggiornata al Gran Premio del Bahrain 2020

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Qui verrà inserita la classifica costruttori aggiornata al Gran Premio del Bahrain 2020

RISULTATI GP BAHRAIN 2020

Domenica 15 novembre, ore 15.10

GRIGLIA DI PARTENZA GP BAHRAIN 2020

Qui verrà inserita la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain 2020

RISULTATI QUALIFICHE GP BAHRAIN 2020

Sabato 14 novembre, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3 GP BAHRAIN 2020

Sabato 14 novembre, ore 12.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP BAHRAIN 2020

Venerdì 13 novembre, ore 16.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP BAHRAIN 2020

Venerdì 13 novembre, ore 12.00