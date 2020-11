VIDEO ANALISI Lewis Hamilton non lascia più nemmeno le briciole agli avversari e, anche a mondiale ormai matematicamente vinto, non vuole saperne di abbassare la tensione. Il britannico domina infatti anche le qualifiche del GP Bahrain 2020 portandosi a quota 98 pole position in carriera, un numero pazzesco che la dice lunga su quanta fame abbia ancora il sette volte iridato. A fare da contraltare all'ennesima affermazione del supercampione, la giornataccia degli uomini di casa Ferrari, entrambi eliminati in Q2 a confermare un weekend in cui la SF1000 non è mai apparsa davvero competitiva. Ecco il nostro commento andato in diretta sulla pagina Instagram @MotorBoxSport con Alberto Saiu insieme a Nicoletta Floris, ''La ragazza del Motorsport''.

GP BAHRAIN 2020: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA