VIDEO ANALISI La Formula 1 torna in pista a Sakhir per il primo dei due weekend di gara sulla pista posizionata a pochi chilometri dalla capitale del Bahrain, Manama. Il primo giorno di attività è decisamente interlocutorio, con la maggior parte dei team che si sono concentrati sul lavoro in ottica 2021 piuttosto che su qualifiche e gara, complice anche la possibilità di testare in pista le gomme Pirelli C3 per la prossima stagione. Il più veloce è però sempre Lewis Hamilton, che si prende la miglior prestazione tanto nella prima quanto nella seconda sessione del venerdì del Gp Bahrain. Ecco il nostro commento in diretta sulla pagina Instagram @MotorBoxSport.

GP BAHRAIN 2020: IL VIDEO COMMENTO DELLE LIBERE IN DIRETTA