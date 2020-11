I VIDEO DA SAKHIR Dopo un'ultima settimana di riposo, la Formula 1 dà il via al trittico finale. Il circus, con i due mondiali già assegnati, torna infatti in pista sul circuito di Sakhir, sede - in due diverse configurazioni di layout - del terz'ultimo e penultimo appuntamento della stagione 2020. La pista, almeno nella sua versione tradizionale, è da sempre teatro di gare spettacolari, ricche di sorpassi e colpi di scena: sarà così anche in questa stagione che, invece, ha ormai ben poco da dire sul piano della lotta al titolo? In questo articolo raccogliamo come sempre tutti i video highlight delle sessioni del fine settimana del Gran Premio del Bahrain 2020.

HIGHLIGHT GARA GP BAHRAIN 2020

Domenica 29 novembre, ore 15.10

HIGHLIGHT QUALIFICHE GP BAHRAIN 2020

Sabato 28 novembre, ore 15.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 3 GP BAHRAIN 2020

Sabato 28 novembre, ore 12.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 2 GP BAHRAIN 2020

Venerdì 27 novembre, ore 16.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 1 GP BAHRAIN 2020

Venerdì 27 novembre, ore 12.00