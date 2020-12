I VIDEO DAL BAHRAIN Con ancora negli occhi le immagini del terribile schianto di Romain Grosjean, prende il via il secondo weekend in Bahrain. Il Gran Premio di Sakhir 2020 - questo il nome scelto dagli organizzatori - si disputa infatti sull'atteso layout ''quasi ovale'' della pista alle porte della capitale Manama che promette di battere tutti i precedenti storici record di velocità. In questo articolo raccogliamo come sempre tutti i video highlight delle sessioni del fine settimana.

Domenica 6 dicembre, ore 18.10

Sabato 5 dicembre, ore 18.00

Sabato 5 dicembre, ore 15.00

Venerdì 4 dicembre, ore 18.30

Sono i due osservati speciali del weekend, Valtteri Bottas e George Russell. Eccoli a confronto in pista a Sakhir:

Piccolo contrattempo per Pierre Gasly, costretto a reggere con la mano il suo specchietto retrovisore:

Un giro con George Russell a spasso per il nuovo layout ''quasi ovale'' del circuito di Sakhir:

