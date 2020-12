QUANTE SORPRESE!| Il bis in Bahrain sull'inedito layout esterno del circuito di Sakhir ha regalato una gara emozionante e ricca di sorprese, con il successo finale di Sergio Perez al volante della Racing Point. Nonostante l'ennesima delusione Ferrari, con Charles Leclerc subito ritirato e Sebastian Vettel lontano dalla zona punti, gli ascolti tv hanno fatto segnare un leggero aumento rispetto alla scorsa domenica, favoriti anche dall'orario serale di trasmissione.

LEGGERA CRESCITA Partendo dalla diretta delle 18:10 sui canali di Sky Sport, sono stati in totale 958.000 gli spettatori medi, per uno share del 4,3%. La settimana precedente ci si era fermati a 887.000. La differita delle 19 su Tv8 ha invece totalizzato 1.584.000 spettatori, pari al 6,2% di share. Anche in questo caso, leggero incremento rispetto all'1.508.000 del GP Bahrain. Domenica è terminata la F2, categoria che ha incoronato Mick Schumacher campione: la gara decisiva ha totalizzato su SkySport 231.000 spettatori.

GRAN FINALE La F1 conclude il trittico in Medio Oriente, nonché il campionato 2020, con il GP Abu Dhabi in programma domenica prossima. La gara sul circuito di Yas Marina si disputerà al tramonto ma, per via del fuso orario, in Europa sarà quasi nella vecchia collocazione delle 14, per l'esattezza le 14:10. Come da tradizione, per i saluti finali ci sarà la diretta tv sia su Sky Sport sia su Tv8.