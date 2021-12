La Fia apre un'inchiesta su Abu Dhabi e convince Mercedes a non presentare appello

L'epilogo di una stagione entusiasmante ma piena di veleni: non ci sarà alcun appello da Stoccarda, che accetta la proposta Fia di aprire un'inchiesta per evitare che i fatti di Abu Dhabi si ripetano in futuro

La Mercedes rinuncia a proseguire in tribunale la sua battaglia contro la Fia dopo i fatti che hanno condizionato il finale dello scorso GP Abu Dhabi. La scuderia di Toto Wolff si era riservata la possibilità di appellarsi alla decisione dei commissari sportivi di Yas Marina, che avevano rigettato il ricorso presentato dopo la bandiera a scacchi. La contestazione era relativa all’utilizzo della Safety Car e alla decisione di Michael Masi di far sdoppiare soltanto i cinque piloti che separavano Hamilton e Verstappen, esponendo dunque il pilota inglese a un sorpasso certo all’ultimo giro dell’ultimo GP della stagione.

LA FIA CONVINCE TOTO La decisione di rinunciare all’appello, che poteva essere presentato fino alle 20.00 di stasera, è immediatamente successiva al comunicato di ieri sera, in cui la Federazione Internazionale dell’Automobile aveva dichiarato di voler aprire un’inchiesta interna per comprendere a fondo quanto accaduto nel convulso finale del GP Abu Dhabi, anche nell’ottica di trovare dei rimedi per evitare ulteriori codazzi di polemiche in futuro. La decisione dell’organismo che scrive le regole e ne controlla l’applicazione, in risposta ai veleni del post Yas Marina, è di fatto quasi un’ammissione di responsabilità. Che evidentemente ha convinto la Mercedes al dietrofront, sia per il bene dello sport che per venire incontro alle richieste di Sir Lewis Hamilton, che avrebbe manifestato la volontà di accettare il risultato della pista.

L’INCHIESTA L’obiettivo dell’inchiesta, si legge tra le righe della lunga nota diramata nella serata di ieri, a margine dell’ultimo World Motor Sport Council presieduto dall’uscente Jean Todt, è quello di capire cosa non ha funzionato nel processo decisionale del contestato Direttore di gara Michael Masi sul finale del GP di domenica scorsa. “La principale responsabilità della Fia – si legge nel comunicato – è quello di assicurarsi che sussistano le condizioni di sicurezza in pista e di integrità dello sport. Le circostanze relative all’utilizzo della Safety Car dopo l’incidente di Nicholas Latifi e le successive discussioni tra la Direzione gara e i team coinvolti hanno generato un grosso malinteso tra le squadre, i ploti, e gli appassionati. Una situazione che macchia l’immagine del Campionato. La questione sarà discussa con tutti i soggetti coinvolti e permetterà di trarre un’importante lezione per il futuro che preserverà l’integrità dello sport, utile sia per la Formula 1 che per tutti i campionati Fia. La proposta del presidente Jean Todt di aprire un’inchiesta è stata unanimemente approvata dal Consiglio Mondiale”.

Seguono aggiornamenti

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/12/2021