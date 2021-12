Susie Wolff supporta le proteste di Toto: "Hamilton derubato"

SOLIDALE COL MARITO Mentre la Mercedes guidata dal marito Toto ha rinunciato a presentare appello contro le decisioni prese dagli steward al termine del GP Abu Dhabi, Susie Wolff riaccende le polemiche sulle decisioni prese dal direttore Michael Masi nelle fasi finali della gara di Yas Marina. La moglie del boss del manager austriaco ha espresso tutta la sua delusione per la scelta di forzare il regolamento e far disputare senza Safety Car l'ultimo giro dopo aver fatto sdoppiare solo i piloti che si trovavano tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, attraverso un lungo post pubblicato sui social media.

IL FURTO DI MASI La Wolff, che vanta un passato da pilota con un paio di presenze anche nei test F1 al volante della Williams, ha parlando senza mezzi termini di furto ai danni di Hamilton: ''Arrivando a quest'ultimo fine settimana di gara, credevo che entrambe le squadre ed entrambi i piloti meritassero di vincere. Sarebbe stato uno spettacolo, una gara storica che tutti speravamo si concludesse senza polemiche. Non doveva andare così. Quello che è successo è ancora difficile da comprendere e mi lascia con una sensazione di malessere. Non la sconfitta – e neppure Max o Red Bull, sono vincitori meritevoli e abbiamo sempre saputo che c'era una forte possibilità che non avremmo potuto vincere – ma il modo in cui Lewis è stato derubato mi ha lasciato completamente incredula. La decisione di una persona all'interno dell'organo di governo che ha applicato una regola in un modo mai fatto prima in F1 ha deciso da sola il mondiale Piloti. Le regole sono regole, non possono essere cambiate per capriccio da un individuo alla fine di una gara''.

AMORE DA RICUCIRE Lo sfogo di Susie Wolff non finisce qui. Dopo aver sottolineato il comportamento lodevole tenuto da Hamilton a fine gara ed essersi complimentata con i vincitori, la moglie di Toto conclude con l'auspicio di novità all'interno della F1, per farlo tornare l'amore verso questo sport: ''Lewis Hamilton, hai mostrato un'incredibile integrità e dignità di fronte all'ingiustizia. Sei il più grande che ci sia mai stato. L'esito degli ultimi giri di domenica? Chi lo sa, lo sa, anche chi non riesce ad ammetterlo. Congratulazioni Max e congratulazioni a tutti i membri della Mercedes-AMG F1 per il vostro ottavo titolo Costruttori da record. Spero che entro marzo del prossimo anno ci sia un organo di governo con integrità sportiva ed equità al suo interno, così potrò innamorarmi di nuovo della F1''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/12/2021