Le due facce della Mercedes: reclami e rabbia di Wolff, lezione di sportività da Hamilton

BIS DI PROTESTE Il folle finale del GP Abu Dhabi e del mondiale 2021 si porta inevitabilmente dietro una scia di polemiche. La Mercedes non ci sta a perdere il mondiale Piloti in un modo così beffardo e ha presentato una doppia protesta ufficiale agli steward. Al centro delle proteste non solo la condotta di Max Verstappen, in particolare l'aver in parte sopravanzato Lewis Hamilton dopo averlo affiancato nel giro che ha preceduto la ripartenza dell'ultimo giro, ma anche la decisione della direzione gara di far sdoppiare solo i piloti che si trovavano tra i due rivali per il titolo durante il periodo di Safety Car. Il team campione del mondo Costruttori reclama contro il fatto che questa procedura sia inusuale, in quanto solitamente tutti i doppiati ricevono il via libera per passare la vettura di sicurezza.

F1, GP Abu Dhabi 2021: Lewis Hamilton seguito dai piloti doppiati durante il regime di Safety Car

DECISIONE PARTICOLARE L'articolo del regolamento Sportivo chiamato in causa è il 48.12, il quale recita: ''Se il Direttore di Gara ritiene che sia sicuro farlo, e il messaggio 'LE VETTURE DOPPIATE POSSONO ORA SORPASSARE' è stato inviato a tutte le squadre, tutte le vetture che sono state doppiate dal leader saranno tenute a passare le vetture che si trovano nel giro di testa e la Safety Car''. Oggi, invece, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Mick Schumacher non hanno invece ricevuto il via libera, probabilmente per velocizzare la procedura prima che si entrasse nel giro conclusivo. Altro articolo chiamato in causa è il 48.8, che riguarda i sorpassi in regime di SC, per sottolineare la condotta di Verstappen prima della ripartenza: ''Nessun pilota può sorpassare un'altra vettura in pista, inclusa la Safety Car, fino a quando non supera la linea (vedi Articolo 5.3) per la prima volta dopo che la SC è rientrata ai box''. La situazione è ovviamente in progressione, con la convocazione di tutti i diretti interessati presso il collegio degli steward.

RUSSELL FURENTE SUI SOCIAL Nel frattempo, c'è da segnalare la reazione rabbiosa di George Russell su Twitter. Il britannico, che il prossimo anno affiancherà Hamilton, si è già calato nei nuovi panni di pilota Mercedes, scrivendo subito dopo la bandiera a scacchi: ''Max è assolutamente un pilota fantastico che ha avuto una stagione incredibile e non ho nient'altro che un enorme rispetto per lui, ma quello che è successo è assolutamente inaccettabile. Non posso credere a quello che abbiamo appena visto''. Russell ha poi ribadito il suo pensiero in un secondo tweet: ''INACCETTABILE!''.

Max is an absolutely fantastic driver who has had an incredible season and I have nothing but huge respect for him, but what just happened is absolutely unacceptable. I cannot believe what we’ve just seen. — George Russell (@GeorgeRussell63) December 12, 2021

WOLFF CONTRO MASI La rabbia della Mercedes per il finale beffardo della gara era già stata espressa da Toto Wolff, più volte intervenuto via radio per protestare nei confronti del direttore di gara Michael Masi. In uno dei loro botta e risposta, l'austriaco ha urlato: ''Dobbiamo tornare al giro precedente! Questo non è corretto!'' riferendosi alla classifica del gran premio al penultimo giro e che vedeva Hamilton leader e dunque campione del mondo. La risposta dell'australiano è stata netta: ''Toto, è quella che chiamiamo una gara automobilistica, ok?''. La conferenza stampa che Wolff avrebbe dovuto tenere a fine gran premio è stata rinviata a orario da definire.

HAMILTON CAMPIONE DI SPORTIVITA' Paradossalmente, a incassare meglio di tutti il finale atroce è stato il diretto interessato. Hamilton, dopo essere rimasto a lungo nell'abitacolo al termine della gara, ha poi avuto un comportamento ineccepibile, da vero campione. Il britannico si è complimentato con Verstappen, imitato poi anche dal padre (video sotto) e ha speso parole lodevoli verso l'avversario nelle prime dichiarazioni a caldo: ''Innanzitutto, grandi congratulazioni a Max e alla sua squadra. Penso che abbiamo fatto un lavoro fantastico quest'anno. La mia squadra, in fabbrica, tutti gli uomini e le donne che abbiamo e qui hanno lavorato così duramente. L'intero anno è stato il più difficile e sono così orgoglioso di loro, così grato di far parte del viaggio con loro. Abbiamo dato tutto in quest'ultima parte della stagione. Abbiamo dato assolutamente tutto e non ci siamo mai arresi e questa è la cosa più importante''.

A touching moment as Max and Jos Verstappen are congratulated by Lewis Hamilton's father, Anthony 👊#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/5n2uaLrfr2 — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/12/2021