F1 GP Abu Dhabi 2021, PL1: Verstappen il più rapido, Hamilton 3°

LEWIS CONTRO MAX La sfida per il titolo mondiale riparte dalla rinnovata pista di Abu Dhabi, che i piloti hanno avuto modo di conoscere in questa prima e poco indicativa - a causa delle condizioni dell'asfalto molto diverse rispetto a quelle che avremo in qualifica e in gara, di scena in notturna - sessione di prove libere 1. A comandare il gruppo è Max Verstappen, che ha chiuso il miglior giro in 1:25.009. ''Solo'' terzo Lewis Hamilton, alle spalle anche del compagno Valtteri Bottas.

GIRO CANCELLATO In un fine settimana in cui tornano di moda le polemiche per i track limit, il primo big a incappare nella cancellazione di un giro veloce è stato proprio il sette volte campione del mondo di casa Mercedes. Con il secondo treno di gomme Soft, Lewis aveva infatti segnato un tempo di soli 33 millesimi più lento rispetto a quello di Verstappen, andando però largo in uscita di curva 16, quella che immette sul rettilineo dei box.

RISULTATI E APPUNTAMENTI Alle spalle di Verstappen, Hamilton e Bottas troviamo l'altra Red Bull di Sergio Perez, con Yuki Tsunoda in quinta piazza seguito da Fernando Alonso, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Carlos Sainz e Sebastian Vettel. La F1 torna in pista al pomeriggio con le PL2 in programma alle 14.00 di venerdì 10 dicembre (su MotorBox la cronaca live a partire dalle 13.45). Nel frattempo, potete cliccare qui per tutti i tempi e i giri percorsi nelle prove libere 1 del GP Abu Dhabi 2021.

Prove libere 1 GP di Abu Dhabi 2021 terminate. Rivivile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

11.35 - Per il momento, cari lettori di MotorBox, è tutto. Ci ritroviamo alle 13.45 per la cronaca live minuto per minuti delle PL2, di certo più indicative per capire l'andamento del weekend di Abu Dhabi. Ciao e buon proseguimento di giornata!

11.33 - La classifica finale delle PL1:

11.31 - Proprio in chiusura di sessione, abbiamo assistito al testacoda di Sebastian Vettel, che ha perso il controllo della sua Aston Martin nella penultima curva della pista di Yas Marina. Il tedesco è comunque ripartito senza danni.

11.30 - Bandiera a scacchi. Finisce qui la prima sessione di prove libere del GP Abu Dhabi 2021.

11.28 - Un po' impreciso in questa fase Hamilton, adesso andato abbondantemente largo in uscita di curva 1. Nel frattempo, le ombre si stanno allungando con il sole che inizia a scendere all'orizzonte.

11.25 - Gli ultimi minuti della sessione sono, come al solito, dedicati ai primi giri di simulazione passo gara, in attesa dei long run a cui assisteremo nel pomeriggio di oggi.

11.21 - Lungo in curva 6, Lewis Hamilton ha poi praticamente quasi dovuto fare manovra per rientrare in pista. Bandiere gialle nel secondo settore.

11.17 - Altro tema caldo del weekend è quello dei cordoli ''a piramide'' che, al pari di quelli in Qatar, rischiano di danneggiare le auto al passaggio. La stessa cosa è accaduta pochi istanti fa a Norris, che ha perso qualche pezzo di carbonio andando largo in uscita di curva-9.

Lando Norris sends debris flying as he runs over the kerbs 😬



A close call for the @McLarenF1 driver! #F1 πŸ‡¦πŸ‡ͺ #AbuDhabiGP pic.twitter.com/GgyYfernBb — Formula 1 (@F1) December 10, 2021

11.14 - Hamilton è andato largo in uscita dall'ultima curva e, per questo, ha perso il giro precedente, scivolando in terza posizione, di nuovo a tre decimi dal rivale.

11.12 - Hamilton migliora nel secondo tentativo e si rifà sotto: 1:25.042 per l'inglese, che adesso è a 33 millesimi da Verstappen. Poi Bottas, terzo a 196 millesimi, seguito da Perez, Tsunoda, Gasly e Sainz. Leclerc è invece dodicesimo, alle spalle di Alonso e Ocon.

11.09 - Ancora Verstappen! Gomme nuove e nuovo miglior giro per Max, che scende sul piede dell'1:25.009. L'olandese adesso ha un vantaggio di 346 millesimi su Lewis Hamilton.

11.07 - Problemi per Ocon, che procede lentamente con problemi al cambio. Il francese è rimasto in folle ma poi, con un reset del sistema, è riuscito a ripartire.

11.06 - Hamilton e Verstappen sono in pista con gomme Soft nuove. Lewis si migliora ma resta ancora alle spalle di Max, che conduce con 55 millesimi di vantaggio.

11.04 - Testacoda per Kimi Raikkonen, che è però ripartito senza grosse difficoltà.

A bit of an off for Kimi 😬



But, the Finn keeps it going and returns to the track! #F1 πŸ‡¦πŸ‡ͺ #AbuDhabiGP pic.twitter.com/5RWfMdQEQ9 — Formula 1 (@F1) December 10, 2021

11.02 - La classifica a metà sessione:

10.58 - Momento di relativa calma adesso in pista, con il solo Bottas in pista tra i big della categoria. A fargli compagnia anche le due Williams e le due Haas.

10.55 - Primo giro cronometrato per Leclerc, che chiude il giro sull'1:27.418 che gli vale la quattordicesima posizione. Il monegasco è in pista con la spettacolare helmet cam che ci mostra esattamente quello che Charles vede all'interno dell'abitacolo della sua Ferrari.

10.53 - Hamilton migliora, ma resta ancora alle spalle di Max: 1:25.552 per l'inglese della Mercedes. È già testa a testa tra i due leader del mondiale.

10.50 - Verstappen abbassa ulteriormente il limite: 1:25.300 per l'olandese leader del mondiale, che adesso si porta a mezzo secondo di vantaggio da Hamilton. Poi Perez e Bottas, mentre Leclerc è appena tornato in pista dopo un inizio di weekend a lavorare per il 2022.

10.47 - Hamilton migliora ma non è al livello di Max: 1:25.820 per Lewis, che paga 218 millesimi dal rivale. Intanto Ocon si gioca un bel jolly, rischiando di finire a muro in uscita da curva-14.

10.45 - Verstappen si prende la leadership in 1:25.602. Ma adesso è Hamilton che sta segnando intertempi record. Intanto Bottas finisce lungo in curva 1.

10.42 - Miglior tempo per Fernando Alonso, che si mette al comando in 1:26.271. Si sta intanto migliorando anche Max Verstappen. Info di servizio che non vi avevamo dato prima: al posto di George Russell, in pista c'è adesso il terzo pilota Williams, Jack Aitken (che aveva debuttato in gara nel GP Sakhir della scorsa stagione). George ovviamente tornerà in macchina nel pomeriggio.

10.40 - Solo Leclerc e Tsunoda per il momento non hanno ancora un tempo cronometrato. Entrambi sono fermi ai box. Intanto in terza posizione si installa Norris, mentre Bottas scala in quinta dopo che il suo tempo è stato cancellato per infrazione dei track limit in uscita dall'ultima curva.

10.38 - Per il momento abbiamo Lewis Hamilton al comando della sessione in 1:26.290 che, a parità di gomme Soft, rifila 173 millesimi al rivale Verstappen. Ovviamente gran traffico in pista perché i piloti vogliono quanto più possibile prendere confidenza con la nuova pista di Abu Dhabi.

10.35 - Qualche problemino al via per Max Verstappen, che nel suo primo giro si lamenta per un malfunzionamento del suo volante. L'olandese procede lentamente ma non sembra essere un problema troppo complesso da risolvere.

10.32 - Grandi rastrelli al posteriore della Ferrari di Charles Leclerc, che evidentemente sta già lavorando in ottica 2022. Con oltre 30 punti di vantaggio sulla McLaren, d'altronde, il terzo posto è già in cassaforte.

10.30 - Semaforo verde! Via alle PL1, con Raikkonen che è il primo a scendere in pista in questo weekend in cui il finnico si appresta a salutare per sempre la Formula 1.

10.28 - Due minuti al via di una sessione di PL1 comunque molto importante perché servirà per conoscere le modifiche alla pista di Abu Dhabi, realizzate dall'azienda italiana Studio Dromo guidata da Jarno Zaffelli. Modifiche che promettono di migliorare lo spettacolo e la qualità delle corse (mai troppo emozionanti) a Yas Marina.

10.26 - Approfittiamo del momento per salutare il nostro inviato in pista, Alberto Saiu, che ci segue dalla sala stampa e raccoglierà per tutto il weekend news e info:

#F1 Non potevamo mancare a questo gran finale di stagione. In attesa della seconda sessione di prove libere, un saluto dalla sala stampa del circuito di Yas Marina, dove si trova il nostro @albertosaiu #AbuDhabiGP pic.twitter.com/kRMmqT0lyr — motorbox.com (@motorboxcom) December 10, 2021

10.25 - Tra cinque minuti il via alla sessione. Diamo uno sguardo al meteo con il sole ancora alto sopra la pista di Abu Dhabi. 26 gradi l'aria, 39 l'asfalto della pista di Yas Marina. Condizioni che ovviamente saranno ben diverse nelle PL2, ma anche in qualifica e in gara, visto che le monoposto sfrecceranno in pista al tramonto.

10.20 - Stretta di mano e pacca sulla spalla per Hamilton con il fido compagno Bottas. Weekend determinante per Lewis, ultimo in casacca Mercedes per Valtteri, che nel 2022 prenderà il posto di Kimi Raikkonen in Alfa Romeo Racing.

10.15 - Buon inizio di weekend a tutti voi, cari lettori di MotorBox. Lo sentite questo odore di storia? Stiamo per assistere alla resa dei conti tra Hamilton e Verstappen. Tra poco, le prime prove libere del weekend di Abu Dhabi. Pronti a seguirle insieme a noi?