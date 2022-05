Gli ascolti tv del GP Miami 2022

QUESTIONI DI ORARIO Dopo il boom di ascolti della doppia diretta della gara di Imola, la F1 è tornata alla classica suddivisione tra diretta e differita. La prima fila tutta Ferrari e il duello tra Max Verstappen e Charles Leclerc hanno mantenuto alta l'attenzione degli appassionati, ma gli orari hanno finito per penalizzare la differita su Tv8, iniziate alle ore 23.

I NUMERI Partendo dalla diretta sui canali di Sky Sport, sono stati in totale 1.593.000 gli spettatori, per uno share del 7,9%. Un ottimo dato, anche se inferiore all'1,8 milioni del GP Emilia Romagna. Dove la differenza è molto maggiore è ovviamente nella trasmissione su Tv8, che ieri ha registrato un comunque positivo dato di 1.871.000 spettatori, per il 14,1% di share: la diretta di due settimane fa era arrivata a 3,2 milioni. Il totale delle due trasmissioni del GP Miami supera comunque i 3,4 milioni, un risultato molto positivo e superiore, ad esempio a quello del GP Arabia Saudita disputato in orari più simili e trasmesso con le stesse modalità.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Nel prossimo weekend torna di scena la MotoGP con il GP Francia in programma a Le Mans, mentre la F1 tornerà tra due settimane con il GP Spagna, seconda gara europea che godrà nuovamente della doppia diretta tv. La partenza sarà al tradizionale orario delle 15:00.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/05/2022