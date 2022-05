Un GP F1 a 30 gradi e senza poter bere: la disavventura del ferrarista Sainz a Miami

Restare quasi due ore senza poter bere all’interno di un abitacolo di Formula 1 nel corso di uno dei Gran Premi fisicamente più duri del calendario? Nessun problema, o quasi, per Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari, secondo quando riportato nel dopogara del GP Miami – disputato interamente con temperature al di sopra dei 30 gradi e con un’umidità superiore al 60% – dal corrispondente in pista di Sky Sports Uk, Ted Kravitz, è infatti rimasto senza acqua a causa di un malfunzionamento della pompa che permette ai piloti di bere all’interno dell’abitacolo.

CASI CELEBRI Questo uno dei motivi per cui Carlos, nei minuti antecedenti la premiazione sul podio dell’Hard Rock Stadium, era apparso particolarmente stravolto, sebbene il discorso valga anche per Verstappen e Leclerc, entrambi sfiniti pur potendo bere dalle borracce installate all’interno delle rispettive monoposto. Non si tratta della prima volta che si verifica un problema del genere in F1: lo stesso Sainz, nel GP d’Australia 2018 (all’epoca era pilota Renault), aveva confessato di essere rimasto talmente disidratato dall’avere nausea e senso di vomito. Nella scorsa stagione, è invece accaduto qualcosa di simile a Perez nel corso del GP degli Stati Uniti ad Austin.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/05/2022