GP Miami, un giro virtuale con Leclerc sul videogioco F1 2022 - Video

Manca ormai davvero pochissimo al debutto delle monoposto di Formula 1 sulla nuova pista di Miami. In attesa del primo assaggio reale con la pista, non mancano le anteprime virtuali. Anzi, l’esordio sul Miami International Autodrome di Leclerc e colleghi ha spinto la Codemasters, che presto uscirà con il nuovo capitolo della saga “F1” dedicato alla stagione 2022 - il titolo, pubblicato il prossimo 1 luglio, è già in pre-order negli store digitali - a regalarci un giro del circuito disegnato attorno all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens con la Ferrari F1-75 di Charles Leclerc. Una preview che ha, dunque, una valenza doppia, perché oltre a darci un primo contatto con il tracciato che esordirà nel weekend (qui gli orari di tutte le sessioni) ci permette di scoprire alcune caratteristiche chiave del gioco F1 2022.

🌴 #MiamiGP Hot Lap in #F122game 🎮



Wondering how it feels to push at 320 km/h down the streets of @f1miami? We’ve got you covered, courtesy of @Charles_Leclerc’s @scuderiaferrari 🏎️ pic.twitter.com/tmPDB7KZEp